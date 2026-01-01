TimescaleDB mit 1-Klick-Installation bereitstellen.
Zeitreihen-Datenbank, aufgebaut auf PostgreSQL â€“ kombiniert SQL-Vertrautheit mit der Skalierbarkeit und Geschwindigkeit einer zweckgebundenen TSDB.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit TimescaleDB erstellen kÃ¶nnen
TimescaleDB erweitert PostgreSQL um native Zeitreihenfunktionen, indem es Hypertables, automatische Partitionierung, kontinuierliche Aggregate und erweiterte Komprimierung zusÃ¤tzlich zur SQL-Engine bÃ¼ndelt, die Teams bereits kennen. Da es sich im Kern um PostgreSQL handelt, funktioniert jeder bestehende Treiber, jedes ORM, BI-Tool und jede Erweiterung â€” einschlieÃŸlich PostGIS und pg_vector â€” weiterhin ohne Ã„nderungen.
Das Selbst-Hosting von TimescaleDB auf Ihrem eigenen VPS hÃ¤lt hochvolumige Telemetriedaten, IoT-SensorstrÃ¶me und Finanz-Tick-Daten unter Ihrer Kontrolle, ohne Preisgestaltung pro Datenpunkt oder Egress-GebÃ¼hren. Das HA-Image bÃ¼ndelt Patroni und gÃ¤ngige PostgreSQL-Tools und bietet Ihnen eine produktionsreife Grundlage fÃ¼r Metriken, Monitoring und Analyse-Workloads.
Wichtige Funktionen von TimescaleDB
Hypertabellen
Partitionieren Sie Zeitreihendaten automatisch Ã¼ber Chunks hinweg fÃ¼r schnelle EinfÃ¼gungen und Abfragen im Milliarden-Zeilen-MaÃŸstab, ohne zu Ã¤ndern, wie Sie SQL schreiben.
Native Komprimierung
Spaltenorientierte Komprimierung reduziert historische Daten typischerweise um Ã¼ber 90 %, senkt dadurch die Speicherkosten und ermÃ¶glicht gleichzeitig eine schnelle Aktualisierung und Abfrage aktueller Zeilen.
Kontinuierliche Aggregate
Materialisierte Rollups werden inkrementell im Hintergrund aktualisiert, sodass Dashboards Ã¼ber Monate oder Jahre von Rohdaten in unter einer Sekunde reaktionsschnell bleiben.
VollstÃ¤ndige PostgreSQL-KompatibilitÃ¤t
Funktioniert mit jedem PostgreSQL-Client, ORM und jeder Erweiterung â€“ einschlieÃŸlich PostGIS fÃ¼r Geodaten und pg_vector fÃ¼r KI-Einbettungen â€“ ohne Migrationsaufwand.
Datenaufbewahrungsrichtlinien
Alte Chunks automatisch nach einem Zeitplan lÃ¶schen oder herunterstufen, um Hot Data auf schnellem Speicher zu halten und die Compliance-Aufbewahrungsanforderungen zu erfÃ¼llen.
Warum Sie TimescaleDB auf Hostinger ausfÃ¼hren sollten
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und fÃ¼hren Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, Ã¼berwachen und stellen Sie Projekte mÃ¼helos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
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