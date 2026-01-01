ownCloud mit 1-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source-Dateisynchronisierungs- und -freigabeplattform, die Ihnen eine private Cloud für Ihre Dokumente, Fotos und Daten bietet.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit ownCloud erstellen können
ownCloud ist eine selbst gehostete Dateisynchronisierungs- und Freigabeplattform, die den Komfort von Cloud-Speicher – Zugriff von überall, Synchronisierung über Geräte hinweg, Teilen mit Teamkollegen – vollständig in Ihre eigene Infrastruktur bringt. Im Gegensatz zu Google Drive oder Dropbox speichert ownCloud Ihre Dateien auf Ihrem eigenen Server, wodurch sensible Dokumente und Daten unter Ihrer direkten Kontrolle bleiben.
ownCloud wird weltweit von Unternehmen, Universitäten und datenschutzbewussten Personen genutzt und unterstützt Dateiversionierung, granulare Freigabeberechtigungen sowie Synchronisierungs-Clients für Windows, macOS, Linux, iOS und Android. Diese Bereitstellung umfasst MariaDB für zuverlässige Datenspeicherung und Redis für Performance-Caching.
Wichtige Funktionen von ownCloud
Geräteübergreifende Synchronisierung
Desktop-Clients für Windows, macOS und Linux sowie iOS- und Android-Apps halten Dateien auf all Ihren Geräten automatisch synchron.
Granulare Dateifreigabe
Teilen Sie Dateien und Ordner mit internen Benutzern oder externen Gästen, mit Kontrollmöglichkeiten für Anzeige-, Bearbeitungs- und Weitergabeberechtigungen sowie Link-Ablaufdaten.
Dateiversionierung
Jede Dateibearbeitung erstellt eine neue Version, die Sie durchsuchen und wiederherstellen können, wodurch Sie vor versehentlichem Überschreiben und Datenverlust geschützt sind.
WebDAV-Zugriff
Binden Sie ownCloud als Netzwerklaufwerk auf jedem Betriebssystem ein, indem Sie den integrierten WebDAV-Server nutzen, ohne einen dedizierten Synchronisations-Client installieren zu müssen.
App-Marktplatz
Erweitern Sie die Funktionalität mit Apps für Office-Dokumentenbearbeitung, Antivirenprüfung, LDAP-Authentifizierung und Zwei-Faktor-Anmeldung aus dem ownCloud-Marktplatz.
Warum Sie ownCloud auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.
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AnonUpload ist eine sichere, anonyme Anwendung zum Teilen von Dateien ohne Datenbankanforderungen