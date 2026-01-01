PocketBase vereint eine Echtzeit-SQLite-Datenbank, Benutzerauthentifizierung (E-Mail/Passwort und OAuth2), Dateispeicher und ein Admin-Dashboard in einer einzigen Go-Binärdatei. Es generiert automatisch REST- und WebSocket-APIs für jede von Ihnen erstellte Sammlung, sodass Sie in wenigen Minuten von Grund auf ein funktionierendes Backend erstellen können, ohne separate Dienste einrichten zu müssen.

Das Selbst-Hosting von PocketBase auf Ihrem eigenen VPS hält alle Benutzerdaten und Anwendungsdatensätze unter Ihrer Kontrolle, eliminiert Cloud-BaaS-Gebühren pro Anfrage und bietet Ihnen einen persistenten, stets betriebsbereiten Server mit vorhersehbaren Kosten, während Ihre App skaliert.