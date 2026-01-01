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AMD EPYC-Prozessoren
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1 Gbit/s Netzwerkgeschwindigkeit
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Kostenlose Domain für 1 Jahr
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Alle Pläne werden im Voraus bezahlt. Die monatliche Rate entspricht dem Gesamtpreis des Plans geteilt durch die Anzahl der Monate in Ihrem Plan.

Was Sie mit PocketBase erstellen können

PocketBase vereint eine Echtzeit-SQLite-Datenbank, Benutzerauthentifizierung (E-Mail/Passwort und OAuth2), Dateispeicher und ein Admin-Dashboard in einer einzigen Go-Binärdatei. Es generiert automatisch REST- und WebSocket-APIs für jede von Ihnen erstellte Sammlung, sodass Sie in wenigen Minuten von Grund auf ein funktionierendes Backend erstellen können, ohne separate Dienste einrichten zu müssen.

Das Selbst-Hosting von PocketBase auf Ihrem eigenen VPS hält alle Benutzerdaten und Anwendungsdatensätze unter Ihrer Kontrolle, eliminiert Cloud-BaaS-Gebühren pro Anfrage und bietet Ihnen einen persistenten, stets betriebsbereiten Server mit vorhersehbaren Kosten, während Ihre App skaliert.

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Was Sie mit {name} erstellen können

Wichtige Funktionen von PocketBase

Echtzeitdatenbank

SQLite-gestützte Sammlungen mit automatischen REST- und WebSocket-APIs ermöglichen es Ihnen, Live-Datenänderungen zu abonnieren, ohne eine einzige Zeile Backend-Code schreiben zu müssen.

Integrierte Authentifizierung

E-Mail-/Passwort-Registrierung und OAuth2-Anbieter (Google, GitHub und weitere) sind vorkonfiguriert, wodurch die Notwendigkeit eines separaten Identitätsdienstes entfällt.

Dateispeicher

Laden Sie Dateien direkt über PocketBase hoch und stellen Sie sie bereit, mit automatischer Bildgrößenanpassung, oder verbinden Sie einen S3-kompatiblen Bucket für skalierbaren externen Speicher.

Admin Dashboard

Eine integrierte Web-UI ermöglicht Ihnen die Verwaltung von Sammlungen, das Durchsuchen von Datensätzen, die Konfiguration von Authentifizierungsanbietern und die Überwachung von Aktivitäten, ohne Datenbankabfragen schreiben zu müssen.

JavaScript-Hooks

Fügen Sie benutzerdefinierte Validierungen, Geschäftslogik und API-Routenerweiterungen mit JavaScript hinzu — keine Neukompilierung erforderlich, Änderungen werden sofort angewendet.

Warum Sie PocketBase auf Hostinger ausführen sollten

Mit 1 Klick veröffentlichen

Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

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Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können

Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können

Integrierter Docker-Manager

Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.

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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀

Noel
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Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.

Omkar
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.

Sylvain
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Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.

Herriman
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Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.

Martin K
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.

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