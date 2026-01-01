Bis zu 69 % Rabatt auf WAHA

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Selbst gehostete WhatsApp-HTTP-API, die es Ihnen ermöglicht, Nachrichten über eine einfache REST-Schnittstelle zu senden und zu empfangen.

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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr

Docker Manager
Schneller Zugriff auf Containerprotokolle
1-Klick Updates
AMD EPYC-Prozessoren
NVMe-SSD-Speicher
1 Gbit/s Netzwerkgeschwindigkeit
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Rechenzentren weltweit
Kostenlose Domain für 1 Jahr
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Alle Pläne werden im Voraus bezahlt. Der monatliche Preis ergibt sich aus dem Gesamtpreis des Plans geteilt durch die Anzahl der Monate der Laufzeit.

Was Sie mit WAHA erstellen können

WAHA (WhatsApp HTTP API) ist ein Open-Source-REST-API-Server, der WhatsApp Web in eine saubere HTTP-Schnittstelle verpackt, sodass jede Anwendung oder jeder Dienst Nachrichten senden, Ereignisse empfangen und Sitzungen verwalten kann, ohne Browser-Abhängigkeiten oder Drittanbieter-Cloud-Kosten. Es unterstützt mehrere Engine-Backends – diese Vorlage verwendet die NOWEB-Engine, die direkt über WebSocket kommuniziert, ohne einen Browser zu starten, was sie leichtgewichtig und effizient für VPS-Ressourcen macht.

Das Selbst-Hosting von WAHA behält Ihre WhatsApp-Sitzungsdaten, Nachrichteninhalt und Webhook-Integrationen unter Ihrer vollständigen Kontrolle. Verbinden Sie Ihr CRM, Ihren Chatbot, Ihr Helpdesk oder Ihr internes Tool in wenigen Minuten mit WhatsApp mithilfe von Standard-HTTP-Aufrufen, mit einem integrierten Web-Dashboard und einer interaktiven Swagger UI, die standardmäßig enthalten sind.

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Was Sie mit {name} erstellen können

Wichtige Funktionen von WAHA

REST API für WhatsApp

Senden und empfangen Sie WhatsApp-Nachrichten, Medien und Ereignisse über eine dokumentierte REST-API, die von jeder Sprache oder jedem Framework aus zugänglich ist.

Integriertes Web-Dashboard

Verwalten Sie Sitzungen, scannen Sie QR-Codes und überwachen Sie Aktivitäten über eine Web-Benutzeroberfläche, ohne Code schreiben zu müssen.

Webhook-Event-Streaming

Pushen Sie eingehende Nachrichten und Status-Updates an Ihre eigenen Endpunkte mit konfigurierbaren Ereignisfiltern und benutzerdefinierten Headern.

Session-Persistenz

Sitzungen bleiben bei Container-Neustarts automatisch erhalten – kein erneuter QR-Scan nach einem Neustart oder Update erforderlich.

Medien-Dateiverwaltung

Bilder, Dokumente, Sprachnotizen und Videodateien senden und empfangen, mit integriertem lokalem Speicher für empfangene Medien.

Warum Sie WAHA auf Hostinger ausführen sollten

Mit 1 Klick veröffentlichen

Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

Mit 1 Klick veröffentlichen

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können

Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können

Integrierter Docker-Manager

Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.

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Empfohlener Serverstandort:

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Lokal starten. Global wachsen

Wählen Sie für bessere Ladezeiten einen Serverstandort in der Nähe Ihres Publikums, z. B. in Deutschland. Wir verfügen über Rechenzentren in Europa, Nordamerika, Südamerika und Asien.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀

Noel
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Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.

Omkar
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.

Sylvain
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Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.

Herriman
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Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.

Martin K
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.

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