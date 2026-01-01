Traggo mit 1 Klick bereitstellen.
Selbstgehosteter, Tag-basierter Zeittracker, der Projekthierarchien durch eine flexible, mit Tags versehene Zeitleiste ersetzt.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Traggo erstellen können
Traggo ist ein Open-Source, selbst gehostetes Zeiterfassungstool, das jeden Eintrag als Zeitspanne auf einer Zeitleiste organisiert, anstatt als Zeile innerhalb einer starren Projekthierarchie. Jeder Eintrag wird mit beliebigen Tags angereichert –
client,
project,
task,
billable, alles, was Sie möchten – und das Dashboard analysiert die Zeit, indem es Tags nach Belieben kombiniert, ohne Sie zu zwingen, eine kanonische Aufschlüsselung im Voraus zu wählen.
Das Selbst-Hosting von Traggo auf Ihrem eigenen VPS bewahrt Zeiterfassungsbögen, Kundeninformationen und abrechnungsrelevanten Kontext in einer von Ihnen kontrollierten Infrastruktur auf, anstatt bei einem SaaS-Zeiterfassungsanbieter. Die einzelne Go-Binärdatei plus SQLite-Datenbank macht es leicht genug, um mit anderen Diensten auf einem kleinen VPS zu koexistieren, und das Tag-basierte Modell passt sich gleichermaßen an Berater, Freiberufler, Agenturen und Produktteams an.
Wichtige Funktionen von Traggo
Tag-basiertes Tracking
Verschachtelte Projekthierarchien durch beliebige Tags ersetzen, damit derselbe Eintrag gleichzeitig in Kunden-, Projekt- und abrechenbaren Berichten angezeigt werden kann.
Zeitleistenansicht
Ziehen Sie Zeitspannen auf einer Tageszeitleiste, um Zeiteinträge schnell zu starten, zu stoppen, zu teilen und zu bearbeiten, ohne präzise Zeitstempel eingeben zu müssen.
Flexible Berichterstattung
Schlüsseln Sie die erfasste Zeit nach beliebigen Tag-Kombinationen über konfigurierbare Datumsbereiche hinweg auf und exportieren Sie die Ergebnisse anschließend als CSV zur Rechnungsstellung.
Mehrbenutzer-Support
Erstellen Sie separate Benutzerkonten mit Administrator- und regulären Rollen, damit ein kleines Team eine einzige Traggo-Instanz mit isolierten Zeiterfassungen gemeinsam nutzen kann.
GraphQL API
Steuern Sie Automatisierungen, Dashboards und Integrationen über die dokumentierte GraphQL-API, anstatt die Web-UI zu scrapen.
Leichter Fußabdruck
Ein einzelnes Go-Binary, das auf SQLite basiert, bedeutet geringen Festplatten- und Arbeitsspeicherverbrauch, ideal, um es auf einem bestehenden VPS zu betreiben, ohne neue Ressourcen bereitstellen zu müssen.
Warum Sie Traggo auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
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Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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