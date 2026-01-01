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Selbstgehosteter, Tag-basierter Zeittracker, der Projekthierarchien durch eine flexible, mit Tags versehene Zeitleiste ersetzt.

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Alle Pläne werden im Voraus bezahlt. Der monatliche Preis ergibt sich aus dem Gesamtpreis des Plans geteilt durch die Anzahl der Monate der Laufzeit.

Was Sie mit Traggo erstellen können

Traggo ist ein Open-Source, selbst gehostetes Zeiterfassungstool, das jeden Eintrag als Zeitspanne auf einer Zeitleiste organisiert, anstatt als Zeile innerhalb einer starren Projekthierarchie. Jeder Eintrag wird mit beliebigen Tags angereichert – client, project, task, billable, alles, was Sie möchten – und das Dashboard analysiert die Zeit, indem es Tags nach Belieben kombiniert, ohne Sie zu zwingen, eine kanonische Aufschlüsselung im Voraus zu wählen.

Das Selbst-Hosting von Traggo auf Ihrem eigenen VPS bewahrt Zeiterfassungsbögen, Kundeninformationen und abrechnungsrelevanten Kontext in einer von Ihnen kontrollierten Infrastruktur auf, anstatt bei einem SaaS-Zeiterfassungsanbieter. Die einzelne Go-Binärdatei plus SQLite-Datenbank macht es leicht genug, um mit anderen Diensten auf einem kleinen VPS zu koexistieren, und das Tag-basierte Modell passt sich gleichermaßen an Berater, Freiberufler, Agenturen und Produktteams an.

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Was Sie mit {name} erstellen können

Wichtige Funktionen von Traggo

Tag-basiertes Tracking

Verschachtelte Projekthierarchien durch beliebige Tags ersetzen, damit derselbe Eintrag gleichzeitig in Kunden-, Projekt- und abrechenbaren Berichten angezeigt werden kann.

Zeitleistenansicht

Ziehen Sie Zeitspannen auf einer Tageszeitleiste, um Zeiteinträge schnell zu starten, zu stoppen, zu teilen und zu bearbeiten, ohne präzise Zeitstempel eingeben zu müssen.

Flexible Berichterstattung

Schlüsseln Sie die erfasste Zeit nach beliebigen Tag-Kombinationen über konfigurierbare Datumsbereiche hinweg auf und exportieren Sie die Ergebnisse anschließend als CSV zur Rechnungsstellung.

Mehrbenutzer-Support

Erstellen Sie separate Benutzerkonten mit Administrator- und regulären Rollen, damit ein kleines Team eine einzige Traggo-Instanz mit isolierten Zeiterfassungen gemeinsam nutzen kann.

GraphQL API

Steuern Sie Automatisierungen, Dashboards und Integrationen über die dokumentierte GraphQL-API, anstatt die Web-UI zu scrapen.

Leichter Fußabdruck

Ein einzelnes Go-Binary, das auf SQLite basiert, bedeutet geringen Festplatten- und Arbeitsspeicherverbrauch, ideal, um es auf einem bestehenden VPS zu betreiben, ohne neue Ressourcen bereitstellen zu müssen.

Warum Sie Traggo auf Hostinger ausführen sollten

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Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

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Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.

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Integrierter Docker-Manager

Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.

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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können

Gad Iradufasha
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Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.

Maxim Shishkin
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Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀

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Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.

Omkar
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.

Sylvain
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Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.

Herriman
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Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.

Martin K
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.

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