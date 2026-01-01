Bis zu 69 % Rabatt auf Your Spotify

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Selbst gehostetes Dashboard für Spotify-Hörstatistiken mit umfangreichen Diagrammen, Verlauf und detaillierten Analysen.

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Serverstandort Deutschland/EU wählbar
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Verlängerungspreis: 11,99 €/Mon. für 2 Jahre. Jederzeit kündbar.
1 vCPU-Kern
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Verlängerungspreis: 14,99 €/Mon. für 2 Jahre. Jederzeit kündbar.
2 vCPU-Kerne
8 GB RAM
100 GB NVMe-Speicherplatz
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Verlängerungspreis: 27,99 €/Mon. für 2 Jahre. Jederzeit kündbar.
4 vCPU-Kerne
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Verlängerungspreis: 49,99 €/Mon. für 2 Jahre. Jederzeit kündbar.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr

Docker Manager
Schneller Zugriff auf Containerprotokolle
1-Klick Updates
AMD EPYC-Prozessoren
NVMe-SSD-Speicher
1 Gbit/s Netzwerkgeschwindigkeit
Öffentliche API
Rechenzentren weltweit
Kostenlose Domain für 1 Jahr
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Alle Pläne werden im Voraus bezahlt. Der monatliche Preis ergibt sich aus dem Gesamtpreis des Plans geteilt durch die Anzahl der Monate der Laufzeit.

Was Sie mit Your Spotify erstellen können

Ihr Spotify ist ein selbst gehostetes Analyse-Dashboard, das Ihre gesamte Spotify-Hörhistorie verfolgt und diese durch aussagekräftige Diagramme visualisiert: Top-Künstler und -Titel im Zeitverlauf, Hörzeit pro Tag und Stunde, Genre-Verteilungen, Album-Rotationen und historische Trends über Jahre hinweg. Im Gegensatz zu Spotify Wrapped, das nur einmal im Jahr erscheint, bietet Ihnen Ihr Spotify die gleiche Tiefe an Einblicken auf Abruf, für jeden von Ihnen gewählten Zeitraum.

Das Selbst-Hosting von Ihr Spotify auf einem VPS speichert jedes Abspielen, Liken und Überspringen in einer Datenbank, die Sie kontrollieren – die eigenen Datenexporte von Spotify sind auf die 50 zuletzt gehörten Titel beschränkt, aber Ihr Spotify fragt die API kontinuierlich ab und erstellt ein vollständiges persönliches Hörarchiv, das wächst, solange die Instanz läuft.

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Was Sie mit {name} erstellen können

Wichtige Funktionen von Your Spotify

Kontinuierliche Verlaufserfassung

Fragt die Spotify API alle paar Sekunden ab, um jedes Abspielen aufzuzeichnen, einschließlich übersprungener Titel und teilweiser Wiedergaben – weit über das hinaus, was Spotify exportiert.

Top-Künstler, Titel und Alben

Konfigurierbare Zeiträume zeigen Ihre meistgespielten Inhalte nach Wiedergabezahl, Hörzeit oder erstmaligen Entdeckungen.

Hörgewohnheiten und Trends

Heatmaps und Diagramme visualisieren, wann Sie am meisten zuhören – Tageszeit, Wochentag, monatliche Trends und Jahresvergleiche.

Genre- und Stimmungsanalyse

Fasst die Audio-Merkmale von Spotify-Tracks und Genre-Tags in Diagrammen zusammen, die zeigen, wie sich Ihr Geschmack im Laufe der Zeit verändert.

Mehrbenutzer-Dashboards

Jeder Nutzer verbindet sein eigenes Spotify-Konto über OAuth, damit Haushalte ihr Hörverhalten jeweils separat auf einem Server verfolgen können.

Warum Sie Your Spotify auf Hostinger ausführen sollten

Mit 1 Klick veröffentlichen

Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

Mit 1 Klick veröffentlichen

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können

Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können

Integrierter Docker-Manager

Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.

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Empfohlener Serverstandort:

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Lokal starten. Global wachsen

Wählen Sie für bessere Ladezeiten einen Serverstandort in der Nähe Ihres Publikums, z. B. in Deutschland. Wir verfügen über Rechenzentren in Europa, Nordamerika, Südamerika und Asien.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀

Noel
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Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.

Omkar
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.

Sylvain
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Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.

Herriman
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Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.

Martin K
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.

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