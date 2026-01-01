SolidInvoice mit 1-Klick-Installation bereitstellen.
Quelloffene Symfony-basierte Rechnungssoftware fÃ¼r Freiberufler und Kleinunternehmen zur Verwaltung von Kunden, Angeboten und Zahlungen.
WÃ¤hlen Sie einen VPS-Plan fÃ¼r SolidInvoice
Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit SolidInvoice erstellen kÃ¶nnen
SolidInvoice ist eine Open-Source-Rechnungsanwendung, die auf dem Symfony-Framework basiert und fÃ¼r Freiberufler, Berater und Kleinunternehmen entwickelt wurde, die ein sauberes, fokussiertes Abrechnungstool ohne monatliche SaaS-GebÃ¼hren benÃ¶tigen. Es deckt den gesamten Workflow von Angebot bis Zahlung ab: Verwalten Sie Kunden und Kontakte, senden Sie Angebote, die in Rechnungen umgewandelt werden, verfolgen Sie Zahlungen und konfigurieren Sie Steuern und WÃ¤hrungen passend zu Ihrer Gerichtsbarkeit.
Das Selbst-Hosting von SolidInvoice auf Ihrem eigenen VPS bewahrt Kundendaten, Rechnungsverlauf und Zahlungsdaten auf einer Infrastruktur auf, die Sie kontrollieren â€“ keine nutzerbasierte Preisgestaltung, keine GebÃ¼hren pro Rechnung und kein Zugriff Dritter auf sensible Finanzinformationen. Ein Erstinstallationsassistent fÃ¼hrt Sie durch die Datenbankeinrichtung und die Erstellung des anfÃ¤nglichen Administratorkontos, und der gebÃ¼ndelte MySQL-Dienst speichert alle Transaktionsdaten hinter Traefik-verwaltetem HTTPS ab der ersten Bereitstellung.
Wichtige Funktionen von SolidInvoice
Angebote und Rechnungen
Erstellen Sie professionelle Angebote, die mit einem Klick in Rechnungen umgewandelt werden kÃ¶nnen, wodurch doppelte Dateneingaben im gesamten Vertriebs- und Abrechnungsworkflow entfallen.
Kundenverwaltung
Verwalten Sie Kunden, Kontakte und Guthaben in einem zentralen Verzeichnis mit kundenbezogener Rechnungshistorie und offenen Salden.
Wiederkehrende Rechnungen
Planen Sie wiederkehrende Rechnungen fÃ¼r Stammkunden und Abonnementabrechnungen, mit automatischer Erstellung im von Ihnen definierten Zyklus.
Zahlungsnachverfolgung
Erfassen Sie Teil- und Vollzahlungen fÃ¼r Rechnungen, mit integrierter UnterstÃ¼tzung fÃ¼r erweiterbare Zahlungs-Gateways wie Stripe und PayPal.
MehrwÃ¤hrungen und Steuern
Stellen Sie internationalen Kunden Rechnungen in ihrer LandeswÃ¤hrung und konfigurieren Sie mehrere SteuersÃ¤tze, um Mehrwertsteuer, GST und regionale Steuerstrukturen zu verwalten.
Aufgebaut Symfony
Angetrieben von dem ausgereiften Symfony PHP-Framework, das eine stabile, erweiterbare Grundlage mit einer langjÃ¤hrigen Wartungshistorie bietet.
Warum Sie SolidInvoice auf Hostinger ausfÃ¼hren sollten
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und fÃ¼hren Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, Ã¼berwachen und stellen Sie Projekte mÃ¼helos bereit.
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos lÃ¤uft. Wann immer ich Hilfe benÃ¶tigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger lÃ¤uft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persÃ¶nlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so ðŸš€
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfÃ¤ltig.
Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestÃ¼rzt.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich groÃŸartigen VPS-Konfigurationen und PreisplÃ¤nen.