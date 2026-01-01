Bis zu 69 % Rabatt auf SolidInvoice

SolidInvoice mit 1-Klick-Installation bereitstellen.

Quelloffene Symfony-basierte Rechnungssoftware fÃ¼r Freiberufler und Kleinunternehmen zur Verwaltung von Kunden, Angeboten und Zahlungen.

30 Tage Geld-zurÃ¼ck-Garantie
Automatische wÃ¶chentliche Backups inklusive
Serverstandort Deutschland/EU wÃ¤hlbar
5,49â‚¬/Mon.
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69 % Rabatt
KVM 1
17,99â‚¬
5,49â‚¬/Mon.
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VerlÃ¤ngerungspreis: 11,99 â‚¬/Mon. fÃ¼r 2 Jahre. Jederzeit kÃ¼ndbar.
1 vCPU-Kern
4 GB RAM
50 GB NVMe-Speicherplatz
4 TB Bandbreite
BESTSELLER
64 % Rabatt
KVM 2
21,99â‚¬
7,99â‚¬/Mon.
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VerlÃ¤ngerungspreis: 14,99 â‚¬/Mon. fÃ¼r 2 Jahre. Jederzeit kÃ¼ndbar.
2 vCPU-Kerne
8 GB RAM
100 GB NVMe-Speicherplatz
8 TB Bandbreite
69 % Rabatt
KVM 4
35,99â‚¬
10,99â‚¬/Mon.
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VerlÃ¤ngerungspreis: 27,99 â‚¬/Mon. fÃ¼r 2 Jahre. Jederzeit kÃ¼ndbar.
4 vCPU-Kerne
16 GB RAM
200 GB NVMe-Speicherplatz
16 TB Bandbreite
66 % Rabatt
KVM 8
64,99â‚¬
21,99â‚¬/Mon.
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VerlÃ¤ngerungspreis: 49,99 â‚¬/Mon. fÃ¼r 2 Jahre. Jederzeit kÃ¼ndbar.
8 vCPU-Kerne
32 GB RAM
400 GB NVMe-Speicherplatz
32 TB Bandbreite
69 % Rabatt
KVM 1
17,99â‚¬
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr

Docker Manager
Schneller Zugriff auf Containerprotokolle
1-Klick Updates
AMD EPYC-Prozessoren
NVMe-SSD-Speicher
1 Gbit/s Netzwerkgeschwindigkeit
Ã–ffentliche API
Rechenzentren weltweit
Kostenlose Domain fÃ¼r 1 Jahr
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Rechenzentren weltweit
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Alle PlÃ¤ne werden im Voraus bezahlt. Der monatliche Preis ergibt sich aus dem Gesamtpreis des Plans geteilt durch die Anzahl der Monate der Laufzeit.

Was Sie mit SolidInvoice erstellen kÃ¶nnen

SolidInvoice ist eine Open-Source-Rechnungsanwendung, die auf dem Symfony-Framework basiert und fÃ¼r Freiberufler, Berater und Kleinunternehmen entwickelt wurde, die ein sauberes, fokussiertes Abrechnungstool ohne monatliche SaaS-GebÃ¼hren benÃ¶tigen. Es deckt den gesamten Workflow von Angebot bis Zahlung ab: Verwalten Sie Kunden und Kontakte, senden Sie Angebote, die in Rechnungen umgewandelt werden, verfolgen Sie Zahlungen und konfigurieren Sie Steuern und WÃ¤hrungen passend zu Ihrer Gerichtsbarkeit.

Das Selbst-Hosting von SolidInvoice auf Ihrem eigenen VPS bewahrt Kundendaten, Rechnungsverlauf und Zahlungsdaten auf einer Infrastruktur auf, die Sie kontrollieren â€“ keine nutzerbasierte Preisgestaltung, keine GebÃ¼hren pro Rechnung und kein Zugriff Dritter auf sensible Finanzinformationen. Ein Erstinstallationsassistent fÃ¼hrt Sie durch die Datenbankeinrichtung und die Erstellung des anfÃ¤nglichen Administratorkontos, und der gebÃ¼ndelte MySQL-Dienst speichert alle Transaktionsdaten hinter Traefik-verwaltetem HTTPS ab der ersten Bereitstellung.

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Was Sie mit {name} erstellen kÃ¶nnen

Wichtige Funktionen von SolidInvoice

Angebote und Rechnungen

Erstellen Sie professionelle Angebote, die mit einem Klick in Rechnungen umgewandelt werden kÃ¶nnen, wodurch doppelte Dateneingaben im gesamten Vertriebs- und Abrechnungsworkflow entfallen.

Kundenverwaltung

Verwalten Sie Kunden, Kontakte und Guthaben in einem zentralen Verzeichnis mit kundenbezogener Rechnungshistorie und offenen Salden.

Wiederkehrende Rechnungen

Planen Sie wiederkehrende Rechnungen fÃ¼r Stammkunden und Abonnementabrechnungen, mit automatischer Erstellung im von Ihnen definierten Zyklus.

Zahlungsnachverfolgung

Erfassen Sie Teil- und Vollzahlungen fÃ¼r Rechnungen, mit integrierter UnterstÃ¼tzung fÃ¼r erweiterbare Zahlungs-Gateways wie Stripe und PayPal.

MehrwÃ¤hrungen und Steuern

Stellen Sie internationalen Kunden Rechnungen in ihrer LandeswÃ¤hrung und konfigurieren Sie mehrere SteuersÃ¤tze, um Mehrwertsteuer, GST und regionale Steuerstrukturen zu verwalten.

Aufgebaut Symfony

Angetrieben von dem ausgereiften Symfony PHP-Framework, das eine stabile, erweiterbare Grundlage mit einer langjÃ¤hrigen Wartungshistorie bietet.

Warum Sie SolidInvoice auf Hostinger ausfÃ¼hren sollten

Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen

Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen

SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen

Integrierter Docker-Manager

Verwalten und fÃ¼hren Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, Ã¼berwachen und stellen Sie Projekte mÃ¼helos bereit.

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Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen

Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

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Integrierter Docker-Manager

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Empfohlener Serverstandort:

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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen

Gad Iradufasha
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Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos lÃ¤uft. Wann immer ich Hilfe benÃ¶tigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.

Maxim Shishkin
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Mit Hostinger lÃ¤uft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persÃ¶nlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so ðŸš€

Noel
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Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! GÃ¼nstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. ZuverlÃ¤ssig. Macht einen absolut soliden Eindruck.

Omkar
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfÃ¤ltig.

Sylvain
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Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.

Herriman
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Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestÃ¼rzt.

Martin K
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich groÃŸartigen VPS-Konfigurationen und PreisplÃ¤nen.

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