SolidInvoice ist eine Open-Source-Rechnungsanwendung, die auf dem Symfony-Framework basiert und fÃ¼r Freiberufler, Berater und Kleinunternehmen entwickelt wurde, die ein sauberes, fokussiertes Abrechnungstool ohne monatliche SaaS-GebÃ¼hren benÃ¶tigen. Es deckt den gesamten Workflow von Angebot bis Zahlung ab: Verwalten Sie Kunden und Kontakte, senden Sie Angebote, die in Rechnungen umgewandelt werden, verfolgen Sie Zahlungen und konfigurieren Sie Steuern und WÃ¤hrungen passend zu Ihrer Gerichtsbarkeit.

Das Selbst-Hosting von SolidInvoice auf Ihrem eigenen VPS bewahrt Kundendaten, Rechnungsverlauf und Zahlungsdaten auf einer Infrastruktur auf, die Sie kontrollieren â€“ keine nutzerbasierte Preisgestaltung, keine GebÃ¼hren pro Rechnung und kein Zugriff Dritter auf sensible Finanzinformationen. Ein Erstinstallationsassistent fÃ¼hrt Sie durch die Datenbankeinrichtung und die Erstellung des anfÃ¤nglichen Administratorkontos, und der gebÃ¼ndelte MySQL-Dienst speichert alle Transaktionsdaten hinter Traefik-verwaltetem HTTPS ab der ersten Bereitstellung.