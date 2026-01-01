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Open-Source-Webplattform für Beobachtungsstudien im Gesundheitswesen auf dem gemeinsamen OMOP-Datenmodell.

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Alle Pläne werden im Voraus bezahlt. Die monatliche Rate entspricht dem Gesamtpreis des Plans geteilt durch die Anzahl der Monate in Ihrem Plan.

Was Sie mit OHDSI Atlas erstellen können

OHDSI Atlas ist der offene Community-Standard für die Durchführung von Beobachtungsstudien mit Gesundheitsdaten auf Patientenebene, die in das OMOP Common Data Model konvertiert wurden. Forschende nutzen es, um Patientenkohorten zu erstellen, standardisierte medizinische Vokabulare zu erkunden, Studien zur Schätzung von Effekten auf Populationsebene zu entwerfen und den natürlichen Krankheitsverlauf zu charakterisieren, ohne SQL schreiben zu müssen.

Das Selbst-Hosting von Atlas auf Ihrem eigenen VPS bietet volle Kontrolle über Studiendesigns, Kohortendefinitionen und Ergebnismengen und wird gleichzeitig mit dem vorinstallierten synthetischen OMOP CDM von Eunomia geliefert, sodass Sie den Workflow sofort erkunden können. Das gebündelte WebAPI-Backend und die PostgreSQL-Datenbank sorgen dafür, dass jede Atlas-Funktion sofort einsatzbereit ist, ohne dass eine separate Data-Warehouse-Einrichtung erforderlich ist.

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Was Sie mit {name} erstellen können

Wichtige Funktionen von OHDSI Atlas

OMOP CDM-Analyse

Führen Sie Kohortendefinitionen, Charakterisierungen und Bevölkerungsstudien für jede Datenbank aus, die in das OMOP Common Data Model V5 konvertiert wurde.

Vokabel-Explorer

Suchen Sie in SNOMED, RxNorm, LOINC und anderen standardisierten medizinischen Vokabularen, um Konzeptmengen zu erstellen, die sich sauber über Datenquellen hinweg übersetzen lassen.

Kohorten-Builder

Definieren Sie Patientenpopulationen mit einem visuellen Builder unter Verwendung von Einschlusskriterien, Medikamentenexpositionen und Krankheitsereignissen, ohne SQL-Code schreiben zu müssen.

Eunomia Demodaten

Wird mit dem OHDSI Eunomia synthetischen Datensatz vorinstalliert geliefert, sodass Kohortengenerierung, Charakterisierung und Achilles-Berichte sofort funktionieren.

WebAPI-Backend

Gebündelter Spring Boot WebAPI-Dienst stellt die vollständige OHDSI REST API für den programmatischen Zugriff von R, Python und anderen Analyse-Clients bereit.

Offener Community-Standard

Schließt sich einem weltweiten Netzwerk von Forschern an, die dieselben Methoden auf mehr als einer Milliarde Patientenakten von akademischen und industriellen Partnern anwenden.

Warum Sie OHDSI Atlas auf Hostinger ausführen sollten

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Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

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Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.

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Integrierter Docker-Manager

Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.

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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können

Gad Iradufasha
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Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀

Noel
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Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.

Omkar
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.

Sylvain
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Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.

Herriman
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Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.

Martin K
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.

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