OHDSI Atlas als 1-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source-Webplattform für Beobachtungsstudien im Gesundheitswesen auf dem gemeinsamen OMOP-Datenmodell.
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Was Sie mit OHDSI Atlas erstellen können
OHDSI Atlas ist der offene Community-Standard für die Durchführung von Beobachtungsstudien mit Gesundheitsdaten auf Patientenebene, die in das OMOP Common Data Model konvertiert wurden. Forschende nutzen es, um Patientenkohorten zu erstellen, standardisierte medizinische Vokabulare zu erkunden, Studien zur Schätzung von Effekten auf Populationsebene zu entwerfen und den natürlichen Krankheitsverlauf zu charakterisieren, ohne SQL schreiben zu müssen.
Das Selbst-Hosting von Atlas auf Ihrem eigenen VPS bietet volle Kontrolle über Studiendesigns, Kohortendefinitionen und Ergebnismengen und wird gleichzeitig mit dem vorinstallierten synthetischen OMOP CDM von Eunomia geliefert, sodass Sie den Workflow sofort erkunden können. Das gebündelte WebAPI-Backend und die PostgreSQL-Datenbank sorgen dafür, dass jede Atlas-Funktion sofort einsatzbereit ist, ohne dass eine separate Data-Warehouse-Einrichtung erforderlich ist.
Wichtige Funktionen von OHDSI Atlas
OMOP CDM-Analyse
Führen Sie Kohortendefinitionen, Charakterisierungen und Bevölkerungsstudien für jede Datenbank aus, die in das OMOP Common Data Model V5 konvertiert wurde.
Vokabel-Explorer
Suchen Sie in SNOMED, RxNorm, LOINC und anderen standardisierten medizinischen Vokabularen, um Konzeptmengen zu erstellen, die sich sauber über Datenquellen hinweg übersetzen lassen.
Kohorten-Builder
Definieren Sie Patientenpopulationen mit einem visuellen Builder unter Verwendung von Einschlusskriterien, Medikamentenexpositionen und Krankheitsereignissen, ohne SQL-Code schreiben zu müssen.
Eunomia Demodaten
Wird mit dem OHDSI Eunomia synthetischen Datensatz vorinstalliert geliefert, sodass Kohortengenerierung, Charakterisierung und Achilles-Berichte sofort funktionieren.
WebAPI-Backend
Gebündelter Spring Boot WebAPI-Dienst stellt die vollständige OHDSI REST API für den programmatischen Zugriff von R, Python und anderen Analyse-Clients bereit.
Offener Community-Standard
Schließt sich einem weltweiten Netzwerk von Forschern an, die dieselben Methoden auf mehr als einer Milliarde Patientenakten von akademischen und industriellen Partnern anwenden.
Warum Sie OHDSI Atlas auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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