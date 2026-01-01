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Datenschutzorientierter, browserbasierter Bildoptimierer, der Bilder komprimiert und konvertiert, ohne sie auf einen Server hochzuladen.

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Automatische wÃ¶chentliche Backups inklusive
Serverstandort Deutschland/EU wÃ¤hlbar
5,49â‚¬/Mon.
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VerlÃ¤ngerungspreis: 14,99 â‚¬/Mon. fÃ¼r 2 Jahre. Jederzeit kÃ¼ndbar.
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VerlÃ¤ngerungspreis: 27,99 â‚¬/Mon. fÃ¼r 2 Jahre. Jederzeit kÃ¼ndbar.
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VerlÃ¤ngerungspreis: 49,99 â‚¬/Mon. fÃ¼r 2 Jahre. Jederzeit kÃ¼ndbar.
8 vCPU-Kerne
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr

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Schneller Zugriff auf Containerprotokolle
1-Klick Updates
AMD EPYC-Prozessoren
NVMe-SSD-Speicher
1 Gbit/s Netzwerkgeschwindigkeit
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Rechenzentren weltweit
Kostenlose Domain fÃ¼r 1 Jahr
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Alle PlÃ¤ne werden im Voraus bezahlt. Die monatliche Rate entspricht dem Gesamtpreis des Plans geteilt durch die Anzahl der Monate in Ihrem Plan.

Was Sie mit Mazanoke erstellen kÃ¶nnen

Mazanoke ist ein selbstgehosteter Bildoptimierer, der vollstÃ¤ndig im Browser lÃ¤uft. Wenn Benutzer Bilder Ã¼ber die Mazanoke-OberflÃ¤che komprimieren, deren GrÃ¶ÃŸe Ã¤ndern oder konvertieren, erfolgt die gesamte Verarbeitung lokal auf ihrem GerÃ¤t â€“ es werden keine Bilddaten an den Server oder Dritte Ã¼bermittelt. Dies macht es fÃ¼r die Verarbeitung sensibler Bilder geeignet, die nicht auf Cloud-Komprimierungstools hochgeladen werden kÃ¶nnen.

Im Gegensatz zu gehosteten Bildoptimierungsdiensten bietet das Selbst-Hosting von Mazanoke auf Ihrem VPS Ihrem Team einen privaten, stets verfÃ¼gbaren Endpunkt fÃ¼r die Bildverarbeitung. Es unterstÃ¼tzt eine Vielzahl von Formaten, entfernt automatisch EXIF-Metadaten wie GPS-Standort und Zeitstempel und kann mit optionaler HTTP-Basisauthentifizierung geschÃ¼tzt werden, um den Zugriff zu beschrÃ¤nken.

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Was Sie mit {name} erstellen kÃ¶nnen

Wichtige Funktionen von Mazanoke

Browser-interne Verarbeitung

SÃ¤mtliche Bildkomprimierung und -konvertierung erfolgt lokal im Browser â€” es werden keine Bilddaten an den Server oder einen externen Dienst gesendet.

Multiformat-Konvertierung

Konvertieren Sie zwischen JPEG, PNG, WebP, AVIF, HEIC, GIF, ICO und TIFF in beliebiger Kombination mit anpassbaren QualitÃ¤tseinstellungen.

Automatische EXIF-Entfernung

Entfernen Sie eingebettete Metadaten, einschlieÃŸlich GPS-Standort, Zeitstempel und Kamerainformationen, aus Bildern, bevor Sie sie teilen.

HTTP-Basisauthentifizierung

Der Zugriff ist standardmÃ¤ÃŸig durch HTTP-Basisauthentifizierung geschÃ¼tzt, wodurch Ihre Instanz nur autorisierten Benutzern vorbehalten bleibt.

PWA Offline-UnterstÃ¼tzung

Installieren Sie Mazanoke als Progressive Web App fÃ¼r die Offline-Bildverarbeitung ohne Internetverbindung.

Warum Sie Mazanoke auf Hostinger ausfÃ¼hren sollten

Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen

Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

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Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen

SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.

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Integrierter Docker-Manager

Verwalten und fÃ¼hren Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, Ã¼berwachen und stellen Sie Projekte mÃ¼helos bereit.

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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen

Gad Iradufasha
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Maxim Shishkin
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