Mazanoke mit 1-Klick-Installation bereitstellen.
Datenschutzorientierter, browserbasierter Bildoptimierer, der Bilder komprimiert und konvertiert, ohne sie auf einen Server hochzuladen.
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Was Sie mit Mazanoke erstellen kÃ¶nnen
Mazanoke ist ein selbstgehosteter Bildoptimierer, der vollstÃ¤ndig im Browser lÃ¤uft. Wenn Benutzer Bilder Ã¼ber die Mazanoke-OberflÃ¤che komprimieren, deren GrÃ¶ÃŸe Ã¤ndern oder konvertieren, erfolgt die gesamte Verarbeitung lokal auf ihrem GerÃ¤t â€“ es werden keine Bilddaten an den Server oder Dritte Ã¼bermittelt. Dies macht es fÃ¼r die Verarbeitung sensibler Bilder geeignet, die nicht auf Cloud-Komprimierungstools hochgeladen werden kÃ¶nnen.
Im Gegensatz zu gehosteten Bildoptimierungsdiensten bietet das Selbst-Hosting von Mazanoke auf Ihrem VPS Ihrem Team einen privaten, stets verfÃ¼gbaren Endpunkt fÃ¼r die Bildverarbeitung. Es unterstÃ¼tzt eine Vielzahl von Formaten, entfernt automatisch EXIF-Metadaten wie GPS-Standort und Zeitstempel und kann mit optionaler HTTP-Basisauthentifizierung geschÃ¼tzt werden, um den Zugriff zu beschrÃ¤nken.
Wichtige Funktionen von Mazanoke
Browser-interne Verarbeitung
SÃ¤mtliche Bildkomprimierung und -konvertierung erfolgt lokal im Browser â€” es werden keine Bilddaten an den Server oder einen externen Dienst gesendet.
Multiformat-Konvertierung
Konvertieren Sie zwischen JPEG, PNG, WebP, AVIF, HEIC, GIF, ICO und TIFF in beliebiger Kombination mit anpassbaren QualitÃ¤tseinstellungen.
Automatische EXIF-Entfernung
Entfernen Sie eingebettete Metadaten, einschlieÃŸlich GPS-Standort, Zeitstempel und Kamerainformationen, aus Bildern, bevor Sie sie teilen.
HTTP-Basisauthentifizierung
Der Zugriff ist standardmÃ¤ÃŸig durch HTTP-Basisauthentifizierung geschÃ¼tzt, wodurch Ihre Instanz nur autorisierten Benutzern vorbehalten bleibt.
PWA Offline-UnterstÃ¼tzung
Installieren Sie Mazanoke als Progressive Web App fÃ¼r die Offline-Bildverarbeitung ohne Internetverbindung.
Warum Sie Mazanoke auf Hostinger ausfÃ¼hren sollten
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und fÃ¼hren Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, Ã¼berwachen und stellen Sie Projekte mÃ¼helos bereit.
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