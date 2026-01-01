Mazanoke ist ein selbstgehosteter Bildoptimierer, der vollstÃ¤ndig im Browser lÃ¤uft. Wenn Benutzer Bilder Ã¼ber die Mazanoke-OberflÃ¤che komprimieren, deren GrÃ¶ÃŸe Ã¤ndern oder konvertieren, erfolgt die gesamte Verarbeitung lokal auf ihrem GerÃ¤t â€“ es werden keine Bilddaten an den Server oder Dritte Ã¼bermittelt. Dies macht es fÃ¼r die Verarbeitung sensibler Bilder geeignet, die nicht auf Cloud-Komprimierungstools hochgeladen werden kÃ¶nnen.

Im Gegensatz zu gehosteten Bildoptimierungsdiensten bietet das Selbst-Hosting von Mazanoke auf Ihrem VPS Ihrem Team einen privaten, stets verfÃ¼gbaren Endpunkt fÃ¼r die Bildverarbeitung. Es unterstÃ¼tzt eine Vielzahl von Formaten, entfernt automatisch EXIF-Metadaten wie GPS-Standort und Zeitstempel und kann mit optionaler HTTP-Basisauthentifizierung geschÃ¼tzt werden, um den Zugriff zu beschrÃ¤nken.