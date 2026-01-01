Vince Analytics ist ein leichter, selbst gehosteter Webanalyse-Server, der fÃ¼r Einzelpersonen und kleine Teams entwickelt wurde, die die volle Kontrolle Ã¼ber ihre Besucherdaten wÃ¼nschen. Er benÃ¶tigt keine externe Datenbank, wird als einzelne BinÃ¤rdatei ausgeliefert und speichert alles lokal â€“ was den Betrieb auf jedem VPS ohne komplexe Einrichtung einfach macht.

Vince ist mit Plausible Analytics Tracking-Skripten kompatibel, sodass Sie bestehende Websites migrieren kÃ¶nnen, ohne Ihren Frontend-Code zu Ã¤ndern. Er verfolgt Seitenaufrufe, eindeutige Besucher, Referrer und benutzerdefinierte Ereignisse, wÃ¤hrend er vollstÃ¤ndig GDPR-, CCPA- und PECR-konform bleibt â€“ keine Cookies erforderlich.