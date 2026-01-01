Bis zu 69 % Rabatt auf Vince Analytics

Vince Analytics mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.

Datenschutzfreundliche, selbstgehostete Webanalyse-Plattform, die ein direkter Ersatz fÃ¼r Google Analytics ist.

30 Tage Geld-zurÃ¼ck-Garantie
Automatische wÃ¶chentliche Backups inklusive
Serverstandort Deutschland/EU wÃ¤hlbar
5,49â‚¬/Mon.
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Vince Analytics mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.

WÃ¤hlen Sie einen VPS-Plan fÃ¼r Vince Analytics

69 % Rabatt
KVM 1
17,99â‚¬
5,49â‚¬/Mon.
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VerlÃ¤ngerungspreis: 11,99 â‚¬/Mon. fÃ¼r 2 Jahre. Jederzeit kÃ¼ndbar.
1 vCPU-Kern
4 GB RAM
50 GB NVMe-Speicherplatz
4 TB Bandbreite
BESTSELLER
64 % Rabatt
KVM 2
21,99â‚¬
7,99â‚¬/Mon.
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VerlÃ¤ngerungspreis: 14,99 â‚¬/Mon. fÃ¼r 2 Jahre. Jederzeit kÃ¼ndbar.
2 vCPU-Kerne
8 GB RAM
100 GB NVMe-Speicherplatz
8 TB Bandbreite
69 % Rabatt
KVM 4
35,99â‚¬
10,99â‚¬/Mon.
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VerlÃ¤ngerungspreis: 27,99 â‚¬/Mon. fÃ¼r 2 Jahre. Jederzeit kÃ¼ndbar.
4 vCPU-Kerne
16 GB RAM
200 GB NVMe-Speicherplatz
16 TB Bandbreite
66 % Rabatt
KVM 8
64,99â‚¬
21,99â‚¬/Mon.
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VerlÃ¤ngerungspreis: 49,99 â‚¬/Mon. fÃ¼r 2 Jahre. Jederzeit kÃ¼ndbar.
8 vCPU-Kerne
32 GB RAM
400 GB NVMe-Speicherplatz
32 TB Bandbreite
69 % Rabatt
KVM 1
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr

Docker Manager
Schneller Zugriff auf Containerprotokolle
1-Klick Updates
AMD EPYC-Prozessoren
NVMe-SSD-Speicher
1 Gbit/s Netzwerkgeschwindigkeit
Ã–ffentliche API
Rechenzentren weltweit
Kostenlose Domain fÃ¼r 1 Jahr
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Alle PlÃ¤ne werden im Voraus bezahlt. Der monatliche Preis ergibt sich aus dem Gesamtpreis des Plans geteilt durch die Anzahl der Monate der Laufzeit.

Was Sie mit Vince Analytics erstellen kÃ¶nnen

Vince Analytics ist ein leichter, selbst gehosteter Webanalyse-Server, der fÃ¼r Einzelpersonen und kleine Teams entwickelt wurde, die die volle Kontrolle Ã¼ber ihre Besucherdaten wÃ¼nschen. Er benÃ¶tigt keine externe Datenbank, wird als einzelne BinÃ¤rdatei ausgeliefert und speichert alles lokal â€“ was den Betrieb auf jedem VPS ohne komplexe Einrichtung einfach macht.

Vince ist mit Plausible Analytics Tracking-Skripten kompatibel, sodass Sie bestehende Websites migrieren kÃ¶nnen, ohne Ihren Frontend-Code zu Ã¤ndern. Er verfolgt Seitenaufrufe, eindeutige Besucher, Referrer und benutzerdefinierte Ereignisse, wÃ¤hrend er vollstÃ¤ndig GDPR-, CCPA- und PECR-konform bleibt â€“ keine Cookies erforderlich.

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Was Sie mit {name} erstellen kÃ¶nnen

Wichtige Funktionen von Vince Analytics

Keine Cookies erforderlich

Vince erfasst Besucher ohne Cookies oder personenbezogene Daten, wodurch Ihre Website standardmÃ¤ÃŸig vollstÃ¤ndig mit der DSGVO, CCPA und PECR konform bleibt.

Plausible-kompatible Skripte

Verwenden Sie dasselbe Tracking-Skript, das fÃ¼r Plausible Analytics verwendet wird, und leiten Sie es auf Ihre Vince-Instanz um â€” bei der Migration sind keine Frontend-Ã„nderungen erforderlich.

Keine externen AbhÃ¤ngigkeiten

Die gesamte Plattform wird als einzelne BinÃ¤rdatei mit einer eingebetteten Datenbank ausgeliefert, sodass nichts ZusÃ¤tzliches neben ihr installiert, konfiguriert oder gewartet werden muss.

Unbegrenzte Websites und Veranstaltungen

FÃ¼gen Sie so viele Websites hinzu, wie Ihre VPS-Ressourcen zulassen, und sammeln Sie so viele Events, wie Sie benÃ¶tigen â€” es gibt keine kÃ¼nstlichen, planbasierten Limits.

Ã–ffentliche und geteilte Dashboards

Teilen Sie Analyse-Dashboards Ã¶ffentlich oder Ã¼ber einzigartige passwortgeschÃ¼tzte Links, und ermÃ¶glichen Sie Interessengruppen den Zugriff, ohne Ihr Admin-Konto preiszugeben.

Warum Sie Vince Analytics auf Hostinger ausfÃ¼hren sollten

Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen

Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen

SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen

Integrierter Docker-Manager

Verwalten und fÃ¼hren Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, Ã¼berwachen und stellen Sie Projekte mÃ¼helos bereit.

Integrierter Docker-Manager

Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen

Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

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SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.

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Integrierter Docker-Manager

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Empfohlener Serverstandort:

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Lokal starten. Global wachsen

WÃ¤hlen Sie fÃ¼r bessere Ladezeiten einen Serverstandort in der NÃ¤he Ihres Publikums, z. B. in Deutschland. Wir verfÃ¼gen Ã¼ber Rechenzentren in Europa, Nordamerika, SÃ¼damerika und Asien.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen

Gad Iradufasha
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Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos lÃ¤uft. Wann immer ich Hilfe benÃ¶tigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.

Maxim Shishkin
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Mit Hostinger lÃ¤uft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persÃ¶nlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so ðŸš€

Noel
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Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! GÃ¼nstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. ZuverlÃ¤ssig. Macht einen absolut soliden Eindruck.

Omkar
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfÃ¤ltig.

Sylvain
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Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.

Herriman
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Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestÃ¼rzt.

Martin K
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich groÃŸartigen VPS-Konfigurationen und PreisplÃ¤nen.

30 Tage Geld-zurÃ¼ck-Garantie

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