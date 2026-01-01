Vince Analytics mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Datenschutzfreundliche, selbstgehostete Webanalyse-Plattform, die ein direkter Ersatz fÃ¼r Google Analytics ist.
WÃ¤hlen Sie einen VPS-Plan fÃ¼r Vince Analytics
Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Vince Analytics erstellen kÃ¶nnen
Vince Analytics ist ein leichter, selbst gehosteter Webanalyse-Server, der fÃ¼r Einzelpersonen und kleine Teams entwickelt wurde, die die volle Kontrolle Ã¼ber ihre Besucherdaten wÃ¼nschen. Er benÃ¶tigt keine externe Datenbank, wird als einzelne BinÃ¤rdatei ausgeliefert und speichert alles lokal â€“ was den Betrieb auf jedem VPS ohne komplexe Einrichtung einfach macht.
Vince ist mit Plausible Analytics Tracking-Skripten kompatibel, sodass Sie bestehende Websites migrieren kÃ¶nnen, ohne Ihren Frontend-Code zu Ã¤ndern. Er verfolgt Seitenaufrufe, eindeutige Besucher, Referrer und benutzerdefinierte Ereignisse, wÃ¤hrend er vollstÃ¤ndig GDPR-, CCPA- und PECR-konform bleibt â€“ keine Cookies erforderlich.
Wichtige Funktionen von Vince Analytics
Keine Cookies erforderlich
Vince erfasst Besucher ohne Cookies oder personenbezogene Daten, wodurch Ihre Website standardmÃ¤ÃŸig vollstÃ¤ndig mit der DSGVO, CCPA und PECR konform bleibt.
Plausible-kompatible Skripte
Verwenden Sie dasselbe Tracking-Skript, das fÃ¼r Plausible Analytics verwendet wird, und leiten Sie es auf Ihre Vince-Instanz um â€” bei der Migration sind keine Frontend-Ã„nderungen erforderlich.
Keine externen AbhÃ¤ngigkeiten
Die gesamte Plattform wird als einzelne BinÃ¤rdatei mit einer eingebetteten Datenbank ausgeliefert, sodass nichts ZusÃ¤tzliches neben ihr installiert, konfiguriert oder gewartet werden muss.
Unbegrenzte Websites und Veranstaltungen
FÃ¼gen Sie so viele Websites hinzu, wie Ihre VPS-Ressourcen zulassen, und sammeln Sie so viele Events, wie Sie benÃ¶tigen â€” es gibt keine kÃ¼nstlichen, planbasierten Limits.
Ã–ffentliche und geteilte Dashboards
Teilen Sie Analyse-Dashboards Ã¶ffentlich oder Ã¼ber einzigartige passwortgeschÃ¼tzte Links, und ermÃ¶glichen Sie Interessengruppen den Zugriff, ohne Ihr Admin-Konto preiszugeben.
Warum Sie Vince Analytics auf Hostinger ausfÃ¼hren sollten
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und fÃ¼hren Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, Ã¼berwachen und stellen Sie Projekte mÃ¼helos bereit.
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
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Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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