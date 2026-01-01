Whishper mit 1-Klick-Installation bereitstellen.
Selbstgehostete Audio-Transkriptions- und Untertitelungs-Suite, die Whisper, Übersetzung und Bearbeitung vollständig auf Ihrem eigenen Server ausführt.
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Was Sie mit Whishper erstellen können
Whishper ist eine Open-Source-Transkriptions- und Untertitel-Suite, die OpenAI Whisper lokal für hochpräzise Sprache-zu-Text-Umwandlung ausführt, ohne Audio an einen Drittanbieterdienst zu senden. Laden Sie Mediendateien hoch, fügen Sie eine von yt-dlp unterstützte URL ein, und Whishper übernimmt Transkription, Übersetzung und Untertitelbearbeitung an einem Ort – alles über eine ausgefeilte Web-Benutzeroberfläche.
Das Self-Hosting von Whishper hält sensible Aufnahmen – Interviews, Besprechungen, Vorträge, Kundenanrufe – vollständig auf Ihrer Infrastruktur. Die gebündelte LibreTranslate-Engine fügt Offline-Maschinenübersetzung in Dutzenden von Sprachen hinzu, und der integrierte Untertitel-Editor ermöglicht es Ihnen, das Timing feinabzustimmen, Segmente aufzuteilen und in SRT, VTT, TXT oder JSON zu exportieren, ohne den Browser zu verlassen.
Wichtige Funktionen von Whishper
Lokale Whisper-Transkription
Angetrieben von FasterWhisper, transkribiert Audio und Video auf Ihrer eigenen Hardware ohne externe API-Aufrufe oder Minutengebühren.
URL- und Dateierfassung
Ziehen Sie eine Datei direkt hierher oder fügen Sie eine von yt-dlp unterstützte URL ein — YouTube, Podcasts, direkte Links — und Whishper ruft sie ab und transkribiert sie.
Offline-Übersetzung
Die gebündelte LibreTranslate-Engine übersetzt Transkriptionen in Dutzende von Sprachen, ohne Text an eine kommerzielle Übersetzungs-API zu senden.
Integrierter Untertitel-Editor
Timing bearbeiten, Segmente teilen oder einfügen und CPS-Warnungen live beobachten, während der Player die aktive Zeile hervorhebt, wenn Audio abgespielt wird.
Mehrere Exportformate
Laden Sie fertige Transkriptionen als SRT, VTT, TXT oder JSON herunter, oder kopieren Sie den Rohtext direkt in Ihre Zwischenablage.
CPU- und GPU-Profile
Läuft sofort einsatzbereit auf Standard-CPU-Instanzen und unterstützt NVIDIA GPU-Beschleunigung für eine deutlich schnellere Transkription auf geeigneter Hardware.
Warum Sie Whishper auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.