Whishper ist eine Open-Source-Transkriptions- und Untertitel-Suite, die OpenAI Whisper lokal für hochpräzise Sprache-zu-Text-Umwandlung ausführt, ohne Audio an einen Drittanbieterdienst zu senden. Laden Sie Mediendateien hoch, fügen Sie eine von yt-dlp unterstützte URL ein, und Whishper übernimmt Transkription, Übersetzung und Untertitelbearbeitung an einem Ort – alles über eine ausgefeilte Web-Benutzeroberfläche.

Das Self-Hosting von Whishper hält sensible Aufnahmen – Interviews, Besprechungen, Vorträge, Kundenanrufe – vollständig auf Ihrer Infrastruktur. Die gebündelte LibreTranslate-Engine fügt Offline-Maschinenübersetzung in Dutzenden von Sprachen hinzu, und der integrierte Untertitel-Editor ermöglicht es Ihnen, das Timing feinabzustimmen, Segmente aufzuteilen und in SRT, VTT, TXT oder JSON zu exportieren, ohne den Browser zu verlassen.