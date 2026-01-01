Strapi als 1-Klick-Installation bereitstellen.
FÃ¼hrendes Open-Source Headless-CMS, das REST- und GraphQL-APIs aus Inhaltsmodellen automatisch generiert und ein anpassbares Admin-Panel bietet.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Strapi erstellen kÃ¶nnen
Strapi ist das weltweit beliebteste Open-Source Headless CMS, dem Ã¼ber 800.000 Entwickler vertrauen. Es bietet ein vollstÃ¤ndig anpassbares Content-Management-Backend mit einem intuitiven Drag-and-Drop-Admin-Panel, automatisch generierten REST- und GraphQL-APIs und einem umfangreichen Plugin-Ã–kosystem. Im Gegensatz zu traditionellen CMS, die Inhalte an ein festes Frontend koppeln, liefert Strapi Inhalte an jeden Kanal â€“ Websites, mobile Apps, IoT-GerÃ¤te â€“ Ã¼ber Standard-APIs.
Das Self-Hosting von Strapi auf Ihrem VPS eliminiert Pro-Sitz-Preise und API-Ratenbegrenzungen, die von verwalteten CMS-Anbietern auferlegt werden, und gibt Ihnen gleichzeitig die vollstÃ¤ndige Kontrolle Ã¼ber Ihre Inhaltsarchitektur, Datenspeicherung und Plugin-Konfiguration. Diese Vorlage kombiniert Strapi mit PostgreSQL 16 fÃ¼r produktionsreife ZuverlÃ¤ssigkeit.
Wichtige Funktionen von Strapi
Automatisch generierte APIs
Strapi erstellt REST- und GraphQL-Endpunkte automatisch, wenn Sie Inhaltstypen definieren â€“ keine manuelle API-Codierung erforderlich.
Drag-and-Drop Content-Baukasten
Erstellen Sie komplexe Inhaltsmodelle visuell mit Feldern, Komponenten und dynamischen Zonen, ohne die Codebasis zu berÃ¼hren.
Rollenbasierte Zugriffskontrolle
Definieren Sie detaillierte Berechtigungen pro Inhaltstyp und Benutzerrolle, damit Redakteure, Manager und API-Nutzer nur auf das zugreifen kÃ¶nnen, was sie dÃ¼rfen.
Medien-Bibliothek
Laden Sie Bilder und Dateien in eine zentralisierte Medienbibliothek hoch, organisieren und optimieren Sie sie mit automatischer BildgrÃ¶ÃŸenanpassung und Formatkonvertierung.
Plugin-Ã–kosystem
Erweitern Sie Strapi mit Marktplatz-Plugins fÃ¼r Authentifizierung, SEO, E-Mail, Suche und mehr â€” oder erstellen Sie benutzerdefinierte Plugins fÃ¼r Ihre BedÃ¼rfnisse.
Inhalte in mehreren Sprachen
Verwalten Sie Inhalte in mehreren Sprachen mit integrierter i18n-UnterstÃ¼tzung, indem Sie jedes Gebietsschema unabhÃ¤ngig verÃ¶ffentlichen, um ein globales Publikum zu unterstÃ¼tzen.
Warum Sie Strapi auf Hostinger ausfÃ¼hren sollten
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und fÃ¼hren Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, Ã¼berwachen und stellen Sie Projekte mÃ¼helos bereit.
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfÃ¤ltig.
Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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