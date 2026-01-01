SABnzbd ist der führende Open-Source-Usenet-Downloader, der die gesamte Pipeline von der NZB-Datei bis zur fertigen Datei automatisiert: paralleles Herunterladen von mehreren Servern, PAR2-Integritätsprüfung, automatische Reparatur und Archiventpackung – alles ohne manuelle Schritte. Es ist seit über einem Jahrzehnt das Rückgrat von Medienautomatisierungsworkflows.

Das Selbsthosten von SABnzbd auf einem VPS bietet 24/7 Verfügbarkeit für RSS-Überwachung und Download-Warteschlangen, ohne einen Heimcomputer laufen lassen zu müssen. Die Bandbreite von Rechenzentren übertrifft oft die Geschwindigkeiten von Heimanschlüssen, und Downloads landen auf dem VPS-Speicher für späteres Streaming oder den Abruf über Sonarr, Radarr und den breiteren Medienautomatisierungs-Stack.