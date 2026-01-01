Atomic Server mit 1-Klick-Installation installieren.
Quelloffenes Echtzeit-Headless-CMS und Graphdatenbank für kollaborative Wissensdatenbanken und strukturierte Inhalte.
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Was Sie mit Atomic Server erstellen können
Atomic Server ist ein quelloffenes Headless CMS und eine Graphdatenbank, die auf Atomic Data basiert, einem strikten Subset von RDF, das jedem Inhalt ein typisiertes Schema und eine stabile URL verleiht. Im Gegensatz zu traditionellen CMS, die undurchsichtige Blobs speichern, speichert Atomic Server strukturierte, verknüpfte Daten, die in Echtzeit über Clients hinweg abgefragt, validiert und synchronisiert werden können.
Das Selbst-Hosting von Atomic Server auf Ihrem eigenen VPS hält Ihren Wissensgraphen, Dokumente und Tabellen unter Ihrer vollständigen Kontrolle, ohne Anbieterbindung oder Pro-Platz-Gebühren. Integrierte WebSockets streamen Live-Updates an jeden verbundenen Client, was es zu einer starken Grundlage für kollaborative Tools, interne Wikis und benutzerdefinierte Apps macht, die ein strukturiertes Echtzeit-Backend benötigen.
Wichtige Funktionen von Atomic Server
Echtzeitsynchronisierung
Integrierte WebSockets pushen Änderungen sofort an jeden verbundenen Client, sodass kollaboratives Bearbeiten und Live-Dashboards ohne zusätzliche Infrastruktur funktionieren.
Typisierter Wissensgraph
Jede Ressource verfügt über ein Schema und eine eindeutige URL, basierend auf Atomic Data, wodurch Ihre Inhalte Validierung, Verknüpfung und Abfragbarkeit erhalten, die flache Dokumentenspeicher nicht bieten können.
Leistungsstarker Tabelleneditor
Strukturierte Datensätze in einer tabellenkalkulationsähnlichen Benutzeroberfläche mit typisierten Spalten, Referenzen und Validierung bearbeiten – eine vertraute Oberfläche für nicht-technische Mitwirkende.
Volltextsuche
Integrierte Volltextsuche indiziert automatisch jede Ressource, wodurch große Wissensdatenbanken sofort durchsuchbar werden, ohne eine separate Suchmaschine konfigurieren zu müssen.
JS, React, Svelte SDKs
Offizielle Client-Bibliotheken ermöglichen es Entwicklern, benutzerdefinierte Frontends und Apps zu erstellen, die über eine typisierte API Daten lesen, schreiben und Live-Änderungen abonnieren.
Warum Sie Atomic Server auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
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