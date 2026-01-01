Kroki mit 1-Klick-Installation bereitstellen.
Vereinheitlichte Diagramm-als-Code-API, die Textbeschreibungen mithilfe von über 30 unterstützten Bibliotheken in Diagramme konvertiert.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Kroki erstellen können
Kroki ist eine vereinheitlichte HTTP-API zur Generierung von Diagrammen aus textuellen Beschreibungen. Anstatt separate Tools für jedes Diagrammformat zu installieren und zu warten, umfasst Kroki über 30 Diagrammbibliotheken – darunter PlantUML, GraphViz, Mermaid, D2, Structurizr und Excalidraw – hinter einem einzigen Endpunkt, der SVG-, PNG- oder PDF-Ausgaben zurückgibt.
Das Selbst-Hosten von Kroki auf Ihrem VPS eliminiert die Abhängigkeit von öffentlichen Rendering-Diensten, hält sensible Architekturdiagramme innerhalb Ihres Netzwerks und ermöglicht es Ihnen, die Diagrammgenerierung in Dokumentations-Pipelines, Wikis und CI/CD-Workflows zu integrieren, ohne Ratenbegrenzungen oder dass Daten Ihre Infrastruktur verlassen.
Wichtige Funktionen von Kroki
30+ Diagrammbibliotheken
Rendern Sie PlantUML, Mermaid, GraphViz, D2, Structurizr, Excalidraw, BPMN und viele weitere über einen API-Endpunkt.
Mehrere Ausgabeformate
Exportieren Sie Diagramme als SVG, PNG, PDF oder Base64 — wählen Sie das Format, das zu Ihrer Dokumentations-Toolchain passt.
Pipeline-Integration
Drop-in-kompatibel mit Asciidoctor, Confluence, GitLab und jedem Tool, das die Kroki-Diagramm-Block-Syntax unterstützt.
Keine externen Aufrufe
Das gesamte Rendering erfolgt lokal auf Ihrem VPS – Architektur- und Systemdiagramme verlassen niemals Ihre Infrastruktur.
Einfache HTTP API
Senden Sie eine POST-Anfrage mit dem Diagramm-Quellcode oder betten Sie eine GET-URL ein – kein SDK oder keine Client-Bibliothek erforderlich.
Warum Sie Kroki auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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