Kroki ist eine vereinheitlichte HTTP-API zur Generierung von Diagrammen aus textuellen Beschreibungen. Anstatt separate Tools für jedes Diagrammformat zu installieren und zu warten, umfasst Kroki über 30 Diagrammbibliotheken – darunter PlantUML, GraphViz, Mermaid, D2, Structurizr und Excalidraw – hinter einem einzigen Endpunkt, der SVG-, PNG- oder PDF-Ausgaben zurückgibt.

Das Selbst-Hosten von Kroki auf Ihrem VPS eliminiert die Abhängigkeit von öffentlichen Rendering-Diensten, hält sensible Architekturdiagramme innerhalb Ihres Netzwerks und ermöglicht es Ihnen, die Diagrammgenerierung in Dokumentations-Pipelines, Wikis und CI/CD-Workflows zu integrieren, ohne Ratenbegrenzungen oder dass Daten Ihre Infrastruktur verlassen.