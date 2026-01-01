NATS mit 1-Klick-Installation bereitstellen.
Cloud-natives Hochleistungs-Nachrichtensystem mit Latenzzeiten im Sub-Millisekundenbereich fÃ¼r Microservices, IoT und verteilte Anwendungen.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit NATS erstellen kÃ¶nnen
NATS ist ein leichtgewichtiges Open-Source-Nachrichtensystem, das fÃ¼r Cloud-native Architekturen entwickelt wurde. Es bietet Publish-Subscribe, Request-Reply und Warteschlangengruppen-Messaging im Sub-Millisekundenbereich mit minimalem Ressourcenverbrauch â€“ die Server-BinÃ¤rdatei ist unter 20 MB groÃŸ und benÃ¶tigt keine externen AbhÃ¤ngigkeiten. NATS verarbeitet Millionen von Nachrichten pro Sekunde und ist damit einer der schnellsten verfÃ¼gbaren Message Broker.
JetStream, die integrierte Persistenzschicht von NATS, bietet dauerhafte Streams, Replay und Exactly-Once-Delivery, ohne dass ein separater Warteschlangen- oder Datenbankdienst erforderlich ist. Das Selbst-Hosting von NATS auf Ihrem eigenen VPS gibt Ihnen die volle Kontrolle Ã¼ber die DatenlokalitÃ¤t, eliminiert Cloud-GebÃ¼hren pro Nachricht und platziert Ihren Message Bus so nah wie mÃ¶glich an Ihren Diensten fÃ¼r minimale Latenz.
Wichtige Funktionen von NATS
Pub/Sub-Messaging
Senden Sie Nachrichten sofort an eine beliebige Anzahl von Abonnenten mit themenbasierter Weiterleitung und Wildcard-Abonnements fÃ¼r eine flexible Nachrichtenverteilung.
JetStream Persistenz
Nachrichten speichern, wiedergeben und verarbeiten mit dauerhaften Streams und Konsumenten â€” und bieten dabei eine genau einmalige Zustellung und einen Nachrichtenverlauf ohne zusÃ¤tzliche Infrastruktur.
Anfrage-Antwort-Muster
Bauen Sie synchronen RPC Ã¼ber asynchrone NachrichtenÃ¼bermittlung mit integrierter Anfrage-Antwort-Funktion, die Dienst-zu-Dienst-Aufrufe mit automatischer Timeout-Behandlung ermÃ¶glicht.
Warteschlangengruppen
Verteilen Sie die Arbeit auf horizontal skalierte Consumer mithilfe von Warteschlangengruppen â€” NATS verteilt Nachrichten automatisch gleichmÃ¤ÃŸig auf alle Mitglieder einer Gruppe.
Integriertes Clustering
Bilden Sie einen fehlertoleranten Cluster Ã¼ber mehrere Knoten hinweg mit automatischer Routenermittlung und RAFT-basierter JetStream-Replikation fÃ¼r hohe VerfÃ¼gbarkeit.
HTTP-Ãœberwachung
Greifen Sie Ã¼ber den integrierten Ãœberwachungsendpunkt an Port 8222 auf den Serverzustand, Verbindungsstatistiken, JetStream-Metriken und Abonnementdaten zu.
Warum Sie NATS auf Hostinger ausfÃ¼hren sollten
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und fÃ¼hren Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, Ã¼berwachen und stellen Sie Projekte mÃ¼helos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
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Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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