NATS ist ein leichtgewichtiges Open-Source-Nachrichtensystem, das fÃ¼r Cloud-native Architekturen entwickelt wurde. Es bietet Publish-Subscribe, Request-Reply und Warteschlangengruppen-Messaging im Sub-Millisekundenbereich mit minimalem Ressourcenverbrauch â€“ die Server-BinÃ¤rdatei ist unter 20 MB groÃŸ und benÃ¶tigt keine externen AbhÃ¤ngigkeiten. NATS verarbeitet Millionen von Nachrichten pro Sekunde und ist damit einer der schnellsten verfÃ¼gbaren Message Broker.

JetStream, die integrierte Persistenzschicht von NATS, bietet dauerhafte Streams, Replay und Exactly-Once-Delivery, ohne dass ein separater Warteschlangen- oder Datenbankdienst erforderlich ist. Das Selbst-Hosting von NATS auf Ihrem eigenen VPS gibt Ihnen die volle Kontrolle Ã¼ber die DatenlokalitÃ¤t, eliminiert Cloud-GebÃ¼hren pro Nachricht und platziert Ihren Message Bus so nah wie mÃ¶glich an Ihren Diensten fÃ¼r minimale Latenz.