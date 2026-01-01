FreeCAD mit 1-Klick-Installation bereitstellen.
Kostenloser parametrischer 3D-CAD-Modellierer, Ã¼ber jeden Browser via KasmVNC zugÃ¤nglich, ohne lokale Installation.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit FreeCAD erstellen kÃ¶nnen
FreeCAD ist ein kostenloser und quelloffener parametrischer 3D-CAD-Modellierer, der von Ingenieuren, Produktdesignern und Architekten weltweit verwendet wird. Im Gegensatz zu netzbasierten Tools arbeitet FreeCAD mit prÃ¤ziser, constraints-basierter Geometrie, sodass jede Dimension jederzeit geÃ¤ndert werden kann, ohne ein Modell von Grund auf neu erstellen zu mÃ¼ssen. Diese Vorlage fÃ¼hrt FreeCAD in einem browserzugÃ¤nglichen Desktop Ã¼ber KasmVNC aus und verwandelt so jedes internetfÃ¤hige GerÃ¤t in eine leistungsfÃ¤hige CAD-Workstation.
Das Selbst-Hosting von FreeCAD auf Ihrem VPS bedeutet, dass Ihre Entwicklungsumgebung â€“ einschlieÃŸlich benutzerdefinierter Makros, Teilebibliotheken und Projektdateien â€“ jederzeit von jedem GerÃ¤t aus verfÃ¼gbar ist, ohne Softwareinstallationen auf mehreren Maschinen verwalten zu mÃ¼ssen. Persistenter Volumespeicher hÃ¤lt all Ihre Arbeit Ã¼ber Container-Updates und Neustarts hinweg intakt.
Wichtige Funktionen von FreeCAD
Browserbasierter Zugriff
VollstÃ¤ndiger FreeCAD-Desktop, bereitgestellt Ã¼ber KasmVNC, zugÃ¤nglich von jedem modernen Browser, ohne lokale Installation.
Parametrische Modellierung
Der Randbedingungen-basierte Skizzierer und der Teilekonstruktions-Arbeitsbereich ermÃ¶glichen es Ihnen, jede BemaÃŸung jederzeit zu Ã¤ndern, ohne das Modell neu zu berechnen.
Multi-Werkbank-Umgebung
Dedizierte Arbeitsbereiche fÃ¼r Volumenmodellierung, Baugruppen, technische Zeichnungen, FEM-Analyse und mehr in einer einzigen Anwendung.
Standardformat-UnterstÃ¼tzung
Import und Export von STEP-, IGES-, STL-, DXF- und SVG-Dateien fÃ¼r die KompatibilitÃ¤t mit anderen CAD-Tools und Fertigungsworkflows.
Python-Skripting
Automatisieren Sie wiederkehrende Aufgaben, erstellen Sie benutzerdefinierte Makros und neue Workbenches mithilfe der integrierten Python-Skript-Engine.
Warum Sie FreeCAD auf Hostinger ausfÃ¼hren sollten
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und fÃ¼hren Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, Ã¼berwachen und stellen Sie Projekte mÃ¼helos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfÃ¤ltig.
Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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