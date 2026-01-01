FreeCAD ist ein kostenloser und quelloffener parametrischer 3D-CAD-Modellierer, der von Ingenieuren, Produktdesignern und Architekten weltweit verwendet wird. Im Gegensatz zu netzbasierten Tools arbeitet FreeCAD mit prÃ¤ziser, constraints-basierter Geometrie, sodass jede Dimension jederzeit geÃ¤ndert werden kann, ohne ein Modell von Grund auf neu erstellen zu mÃ¼ssen. Diese Vorlage fÃ¼hrt FreeCAD in einem browserzugÃ¤nglichen Desktop Ã¼ber KasmVNC aus und verwandelt so jedes internetfÃ¤hige GerÃ¤t in eine leistungsfÃ¤hige CAD-Workstation.

Das Selbst-Hosting von FreeCAD auf Ihrem VPS bedeutet, dass Ihre Entwicklungsumgebung â€“ einschlieÃŸlich benutzerdefinierter Makros, Teilebibliotheken und Projektdateien â€“ jederzeit von jedem GerÃ¤t aus verfÃ¼gbar ist, ohne Softwareinstallationen auf mehreren Maschinen verwalten zu mÃ¼ssen. Persistenter Volumespeicher hÃ¤lt all Ihre Arbeit Ã¼ber Container-Updates und Neustarts hinweg intakt.