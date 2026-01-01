Fireshare ist eine selbstgehostete Medienfreigabeplattform, die zum Teilen von Spielclips, Videos und Bildern über einzigartige, pro Element teilbare Links entwickelt wurde. Laden Sie Ihre Aufnahmen einmal hoch und teilen Sie sie einzeln mit Freunden oder öffentlich – jeder Clip erhält seine eigene URL, mit optionalem Passwortschutz für Elemente, die Sie eingeschränkt privat halten möchten.

Im Gegensatz zu Cloud-Videodiensten läuft Fireshare vollständig auf Ihrem eigenen VPS, ohne Upload-Limits, ohne Wasserzeichen und ohne dass Zuschauer ein Konto benötigen. Inhalte sind nach Spielen organisiert, durch einen öffentlichen oder privaten Feed durchsuchbar und via RSS abonnierbar – was Ihrem Publikum ein richtiges Zuhause für Ihre Videoinhalte bietet, ohne sie auf eine Drittanbieterplattform zu schicken.