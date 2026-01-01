LakeFS mit 1 Klick bereitstellen.
Open-Source Git-ähnliche Versionskontrolle für Ihren Data Lake, die Verzweigungen und Commits in den Objektspeicher bringt.
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Was Sie mit LakeFS erstellen können
LakeFS ist eine Open-Source-Datenversionierungsplattform, die Git-ähnliche Workflows auf Data Lakes anwendet. Sie ermöglicht Teams, Branches für isolierte Datenexperimente zu erstellen, reproduzierbare Snapshots zu committen und Änderungen atomar zusammenzuführen – alles ohne Daten zu duplizieren. LakeFS arbeitet nativ mit AWS S3, Azure Blob Storage und Google Cloud Storage und stellt gleichzeitig eine vollständig S3-kompatible API bereit, sodass bestehende Tools keine Modifikation erfordern.
Das Selbst-Hosten von LakeFS auf Ihrem VPS gibt Daten- und ML-Teams die volle Kontrolle über ihre Datenversionierungs-Infrastruktur. Ob Sie reproduzierbare Machine-Learning-Experimente, sichere Staging-Umgebungen für ETL-Pipelines oder die Möglichkeit benötigen, fehlerhafte Datenaufnahme rückgängig zu machen, LakeFS verleiht Datenoperationen die gleiche Zuverlässigkeit, die Git dem Code verleiht.
Wichtige Funktionen von LakeFS
Git-ähnliche Datenverzweigung
Erstellen Sie isolierte Datenzweige für Experimente oder Staging, ohne Objekte zu duplizieren, indem Sie Zero-Copy-Branching nutzen, das ausschließlich auf Metadaten basiert.
Reproduzierbare Commits
Daten-Snapshots jederzeit festschreiben, damit Machine-Learning-Experimente und Pipeline-Läufe exakt aus einem bekannten Datenzustand reproduziert werden können.
Atomare Zusammenführungen
Datenzweige atomar in den Hauptzweig zusammenführen, wodurch sichergestellt wird, dass nachgeschaltete Konsumenten stets einen konsistenten und vollständigen Datensatz sehen.
S3-kompatible API
LakeFS stellt einen vollständig S3-kompatiblen Endpunkt bereit, sodass Spark, Pandas und andere Tools ohne Code-Änderungen eine Verbindung herstellen können.
Daten-Rollback
Setzen Sie sofort auf einen beliebigen früheren Commit zurück, um versehentliche Löschungen oder fehlerhafte Dateneinspielung in Sekunden zu beheben.
Warum Sie LakeFS auf Hostinger ausführen sollten
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Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
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Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
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