LakeFS ist eine Open-Source-Datenversionierungsplattform, die Git-ähnliche Workflows auf Data Lakes anwendet. Sie ermöglicht Teams, Branches für isolierte Datenexperimente zu erstellen, reproduzierbare Snapshots zu committen und Änderungen atomar zusammenzuführen – alles ohne Daten zu duplizieren. LakeFS arbeitet nativ mit AWS S3, Azure Blob Storage und Google Cloud Storage und stellt gleichzeitig eine vollständig S3-kompatible API bereit, sodass bestehende Tools keine Modifikation erfordern.

Das Selbst-Hosten von LakeFS auf Ihrem VPS gibt Daten- und ML-Teams die volle Kontrolle über ihre Datenversionierungs-Infrastruktur. Ob Sie reproduzierbare Machine-Learning-Experimente, sichere Staging-Umgebungen für ETL-Pipelines oder die Möglichkeit benötigen, fehlerhafte Datenaufnahme rückgängig zu machen, LakeFS verleiht Datenoperationen die gleiche Zuverlässigkeit, die Git dem Code verleiht.