pygeoapi ist eine Open-Source-Python-Implementierung der OGC API-Standards (Features, Coverages, Tiles, Records, Processes, EDR), die Geodaten in eine auffindbare, durchsuchbare RESTful API verwandelt. Es enthält einen integrierten HTML-Browser, sodass Nicht-Entwickler Sammlungen navigieren, Elemente auf einer Karte inspizieren und GeoJSON herunterladen können, ohne eine einzige Anfrage schreiben zu müssen.

Das Selbst-Hosting von pygeoapi auf Ihrem eigenen VPS gibt Ihnen die volle Kontrolle darüber, welche Datensätze exponiert werden, wo sie sich befinden und wer sie abfragen kann. Verbinden Sie PostgreSQL/PostGIS, GeoPackage, Elasticsearch, MongoDB oder entfernte WFS/WMS-Quellen und veröffentlichen Sie diese unter Ihrer eigenen Domain, wobei HTTPS vom gebündelten Traefik-Proxy verwaltet wird.