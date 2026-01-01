FeatBit mit 1 Klick installieren.
Open-Source-Feature-Flag- und Experimentierplattform, die als selbst gehostete Alternative zu LaunchDarkly entwickelt wurde.
WÃ¤hlen Sie einen VPS-Plan fÃ¼r FeatBit
Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit FeatBit erstellen kÃ¶nnen
FeatBit ist eine unternehmenstaugliche Feature-Management-Plattform, die es Engineering-Teams ermÃ¶glicht, Code hinter Feature-Flags bereitzustellen, prozentuale Rollouts durchzufÃ¼hren, spezifische Benutzersegmente anzusprechen und sofortige Rollbacks ohne erneute Bereitstellung durchzufÃ¼hren. Native SDKs fÃ¼r zehn gÃ¤ngige Sprachen und ein Echtzeit-Evaluierungsserver halten Flag-Ã„nderungen in weniger als einer Sekunde Ã¼ber Clients hinweg synchron.
Das Self-Hosting von FeatBit auf Ihrem VPS hÃ¤lt Flag-Konfigurationen, Benutzer-Targeting-Regeln und Audit-Logs innerhalb der von Ihnen kontrollierten Infrastruktur, ohne nutzerbasierte GebÃ¼hren und ohne monatliche Evaluierungsquoten. Die Bereitstellung umfasst die Management-UI, API, den Evaluierungsserver, den Analysedienst und PostgreSQL, vorkonfiguriert hinter HTTPS.
Wichtige Funktionen von FeatBit
Echtzeit-Flag-Streaming
Ein dedizierter Evaluierungsserver Ã¼bermittelt Flag-Updates Ã¼ber WebSockets an SDKs, sodass Ã„nderungen bei Clients innerhalb von Millisekunden nach dem Umschalten wirksam werden.
Gezielte Nutzerrollouts
Funktionen lassen sich prozentual, nach Benutzerattribut oder benanntem Segment ausrollen und Regeln kombinieren, um Freigaben fÃ¼r bestimmte Kohorten zu steuern, bevor sie global eingefÃ¼hrt werden.
Native A/B-Experimente
Verbinden Sie Flag-Variationen mit Produktmetriken und fÃ¼hren Sie durchgÃ¤ngige Experimente mit integrierten Analysefunktionen durch, wodurch ein separates Experimentier-Tool Ã¼berflÃ¼ssig wird.
Zehn offizielle SDKs
Server- und Client-SDKs fÃ¼r JavaScript, Java, .NET, Go, Python, Node, PHP, Rust, Android und iOS integrieren Flags in jeden Produktions-Stack.
Audit-Trail und Verlauf
Jede Merkmal-, Segment- und RegelÃ¤nderung wird mit dem Akteur, Zeitstempel und Diff protokolliert, was RÃ¼ckabwicklungen und Compliance-PrÃ¼fungen unkompliziert macht.
Projekt- und Umgebungsabgrenzung
Organisieren Sie Flags in Projekte mit isolierten Entwicklungs-, Staging- und Produktionsumgebungen, jeweils mit eigenen SDK-SchlÃ¼sseln und Targeting-Regeln.
Warum Sie FeatBit auf Hostinger ausfÃ¼hren sollten
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und fÃ¼hren Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, Ã¼berwachen und stellen Sie Projekte mÃ¼helos bereit.
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und fÃ¼hren Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, Ã¼berwachen und stellen Sie Projekte mÃ¼helos bereit.
Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos lÃ¤uft. Wann immer ich Hilfe benÃ¶tigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger lÃ¤uft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persÃ¶nlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so ðŸš€
Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! GÃ¼nstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. ZuverlÃ¤ssig. Macht einen absolut soliden Eindruck.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfÃ¤ltig.
Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestÃ¼rzt.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich groÃŸartigen VPS-Konfigurationen und PreisplÃ¤nen.