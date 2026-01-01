Apache Hop (Hop Orchestration Platform) ist ein Open-Source-Projekt für Datenintegration und -orchestrierung, das von der Apache Software Foundation inkubiert und graduiert wurde und als moderner Nachfolger von Pentaho Data Integration (Kettle) gilt. Es ermöglicht Dateningenieuren, Pipelines und Workflows visuell zu entwerfen, die Daten über Dateien, Datenbanken, Nachrichtenwarteschlangen, Cloud-Data-Warehouses und SaaS-APIs hinweg verschieben und transformieren, ohne benutzerdefinierten Code schreiben zu müssen.

Diese Vorlage stellt Hop Web bereit, die Browser-basierte Version der Hop GUI, die auf Apache Tomcat läuft. Das Self-Hosting von Hop auf Ihrem eigenen VPS hält jede Verbindungszeichenfolge, Anmeldeinformation und jeden Zwischendatensatz auf einer Infrastruktur, die Sie kontrollieren, ohne die pro Benutzer, pro Pipeline oder pro Zeilenvolumen anfallenden Gebühren, die bei kommerziellen ETL-Plattformen üblich sind.