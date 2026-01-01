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Hochleistungs-Autorisierungs-Engine, inspiriert von Google Zanzibar, zum Modellieren und Durchsetzen feingranularer Zugriffskontrolle über HTTP- und gRPC-APIs.

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Alle Pläne werden im Voraus bezahlt. Die monatliche Rate entspricht dem Gesamtpreis des Plans geteilt durch die Anzahl der Monate in Ihrem Plan.

Was Sie mit OpenFGA erstellen können

OpenFGA ist eine Open-Source-Autorisierungs-Engine, die auf den Prinzipien von Google Zanzibar basiert – dem global verteilten Berechtigungssystem, das Google Drive, Docs und Calendar antreibt. Es ermöglicht Entwicklungsteams, feingranulare Zugriffsrichtlinien mithilfe einer menschenlesbaren Modellierungssprache zu definieren und durchzusetzen und diese Richtlinien dann mit hohem Durchsatz über eine einfache HTTP- oder gRPC-API zu evaluieren. ReBAC (beziehungsbasierte Zugriffskontrolle), RBAC (rollenbasierte) und ABAC (attributbasierte) Modelle werden alle nativ unterstützt und können innerhalb eines einzigen Autorisierungsschemas kombiniert werden.

Das Self-Hosting von OpenFGA auf Ihrem VPS hält die Autorisierungslogik und Beziehungsdaten unter Ihrer vollständigen Kontrolle, ohne Herstellerbindung oder Preisgestaltung pro Prüfung. Autorisierungsprüfungen laufen mit geringer Latenz gegen Ihren eigenen PostgreSQL-Speicher, und die API lässt sich über die offiziellen SDKs sauber in Anwendungen integrieren, die in jeder Sprache geschrieben sind.

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Was Sie mit {name} erstellen können

Wichtige Funktionen von OpenFGA

Google Zanzibar Modell

Autorisierungsrichtlinien als typisierte Beziehungstupel formulieren – derselbe Ansatz, den Google Drive verwendet –, wodurch eine konsistente, skalierbare Zugriffskontrolle über Dienste hinweg ermöglicht wird.

Niedriglatenz-Prüfungen

Entwickelt für den kritischen Pfad von Anfragen, bewertet OpenFGA Autorisierungsprüfungen in Millisekunden, damit Berechtigungsentscheidungen bei nutzerseitigen Anfragen niemals zu einem Engpass werden.

HTTP- und gRPC-APIs

Zugriffsprüfungen bewerten, Beziehungstupel schreiben und Zugriffsstrukturen sowohl über HTTP als auch gRPC erweitern, mit offiziellen SDKs für Go, Node.js, Python, Java und .NET.

Mehrere Authentifizierungsmodelle

Definieren Sie RBAC-, ReBAC- und ABAC-Richtlinien – oder kombinieren Sie alle drei – innerhalb eines einzigen Autorisierungsschemas, das jeden Ressourcentyp in Ihrer Anwendung abdeckt.

PostgreSQL-Persistenz

Beziehungstupel und Modellversionen werden in einer PostgreSQL-Datenbank gespeichert, wodurch ein dauerhafter, abfragbarer Autorisierungsstatus mit transaktionaler Konsistenz bereitgestellt wird.

Warum Sie OpenFGA auf Hostinger ausführen sollten

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Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

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Integrierter Docker-Manager

Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.

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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können

Gad Iradufasha
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Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.

Maxim Shishkin
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Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀

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Omkar
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Sylvain
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Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.

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Martin K
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.

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