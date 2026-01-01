OpenFGA mit 1-Klick-Installation bereitstellen.
Hochleistungs-Autorisierungs-Engine, inspiriert von Google Zanzibar, zum Modellieren und Durchsetzen feingranularer Zugriffskontrolle über HTTP- und gRPC-APIs.
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Was Sie mit OpenFGA erstellen können
OpenFGA ist eine Open-Source-Autorisierungs-Engine, die auf den Prinzipien von Google Zanzibar basiert – dem global verteilten Berechtigungssystem, das Google Drive, Docs und Calendar antreibt. Es ermöglicht Entwicklungsteams, feingranulare Zugriffsrichtlinien mithilfe einer menschenlesbaren Modellierungssprache zu definieren und durchzusetzen und diese Richtlinien dann mit hohem Durchsatz über eine einfache HTTP- oder gRPC-API zu evaluieren. ReBAC (beziehungsbasierte Zugriffskontrolle), RBAC (rollenbasierte) und ABAC (attributbasierte) Modelle werden alle nativ unterstützt und können innerhalb eines einzigen Autorisierungsschemas kombiniert werden.
Das Self-Hosting von OpenFGA auf Ihrem VPS hält die Autorisierungslogik und Beziehungsdaten unter Ihrer vollständigen Kontrolle, ohne Herstellerbindung oder Preisgestaltung pro Prüfung. Autorisierungsprüfungen laufen mit geringer Latenz gegen Ihren eigenen PostgreSQL-Speicher, und die API lässt sich über die offiziellen SDKs sauber in Anwendungen integrieren, die in jeder Sprache geschrieben sind.
Wichtige Funktionen von OpenFGA
Google Zanzibar Modell
Autorisierungsrichtlinien als typisierte Beziehungstupel formulieren – derselbe Ansatz, den Google Drive verwendet –, wodurch eine konsistente, skalierbare Zugriffskontrolle über Dienste hinweg ermöglicht wird.
Niedriglatenz-Prüfungen
Entwickelt für den kritischen Pfad von Anfragen, bewertet OpenFGA Autorisierungsprüfungen in Millisekunden, damit Berechtigungsentscheidungen bei nutzerseitigen Anfragen niemals zu einem Engpass werden.
HTTP- und gRPC-APIs
Zugriffsprüfungen bewerten, Beziehungstupel schreiben und Zugriffsstrukturen sowohl über HTTP als auch gRPC erweitern, mit offiziellen SDKs für Go, Node.js, Python, Java und .NET.
Mehrere Authentifizierungsmodelle
Definieren Sie RBAC-, ReBAC- und ABAC-Richtlinien – oder kombinieren Sie alle drei – innerhalb eines einzigen Autorisierungsschemas, das jeden Ressourcentyp in Ihrer Anwendung abdeckt.
PostgreSQL-Persistenz
Beziehungstupel und Modellversionen werden in einer PostgreSQL-Datenbank gespeichert, wodurch ein dauerhafter, abfragbarer Autorisierungsstatus mit transaktionaler Konsistenz bereitgestellt wird.
Warum Sie OpenFGA auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
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Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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