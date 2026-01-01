Dolibarr mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source ERP- und CRM-Plattform zur Verwaltung von Vertrieb, Rechnungsstellung, Lagerbestand und Geschäftsabläufen.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Dolibarr erstellen können
Dolibarr ist eine modulare Open-Source-ERP- und CRM-Plattform, die das gesamte Spektrum der Geschäftsabläufe – Kundenverwaltung, Angebote, Rechnungen, Inventar, Projekte, Personalwesen und Buchhaltung – in einem einzigen integrierten System abdeckt. Ihre modulbasierte Architektur ermöglicht es Ihnen, nur die Funktionen zu aktivieren, die Ihr Unternehmen benötigt, wodurch die Benutzeroberfläche übersichtlich bleibt, während Ihre Anforderungen wachsen.
Das Selbst-Hosting von Dolibarr auf Ihrem VPS bedeutet, dass Ihre Finanzdaten, Kundendaten und Geschäftsunterlagen auf einer Infrastruktur gespeichert werden, die Sie vollständig kontrollieren. Es gibt keine nutzerbasierten Lizenzgebühren, keine vom Anbieter auferlegten Speicherbeschränkungen und kein Abonnement, das zum Freischalten erweiterter Module erforderlich ist – was es zu einer kostengünstigen Langzeitlösung für wachsende Unternehmen macht, die die vollständige Kontrolle über ihre Betriebsdaten wünschen.
Wichtige Funktionen von Dolibarr
Integriertes CRM
Verfolgen Sie Leads, verwalten Sie Kontakte und überwachen Sie die Vertriebspipeline vom ersten Kontakt bis zur unterschriebenen Rechnung an einem Ort.
Rechnungsstellung und Angebote
Professionelle Angebote erstellen, diese in Bestellungen umwandeln und Rechnungen mit automatischer Zahlungsverfolgung und -erinnerungen ausstellen.
Bestandsverwaltung
Lagerbestände überwachen, Bestellungen verwalten und Produktbewegungen über Lager oder Standorte hinweg verfolgen.
Projekt- und Zeiterfassung
Weisen Sie Aufgaben zu, erfassen Sie die Zeit für Projekte und messen Sie die Rentabilität mit integriertem Ressourcen- und Budgetmanagement.
Modulare Architektur
Aktivieren Sie nur die Module, die Ihr Unternehmen heute benötigt, und schalten Sie dann zusätzliche Funktionen frei, wenn Ihr Betrieb expandiert.
Warum Sie Dolibarr auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.