Bis zu 69 % Rabatt auf Dolibarr

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Open-Source ERP- und CRM-Plattform zur Verwaltung von Vertrieb, Rechnungsstellung, Lagerbestand und Geschäftsabläufen.

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21,99
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Verlängerungspreis: 14,99 €/Mon. für 2 Jahre. Jederzeit kündbar.
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100 GB NVMe-Speicherplatz
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Verlängerungspreis: 27,99 €/Mon. für 2 Jahre. Jederzeit kündbar.
4 vCPU-Kerne
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Verlängerungspreis: 49,99 €/Mon. für 2 Jahre. Jederzeit kündbar.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr

Docker Manager
Schneller Zugriff auf Containerprotokolle
1-Klick Updates
AMD EPYC-Prozessoren
NVMe-SSD-Speicher
1 Gbit/s Netzwerkgeschwindigkeit
Öffentliche API
Rechenzentren weltweit
Kostenlose Domain für 1 Jahr
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Alle Pläne werden im Voraus bezahlt. Die monatliche Rate entspricht dem Gesamtpreis des Plans geteilt durch die Anzahl der Monate in Ihrem Plan.

Was Sie mit Dolibarr erstellen können

Dolibarr ist eine modulare Open-Source-ERP- und CRM-Plattform, die das gesamte Spektrum der Geschäftsabläufe – Kundenverwaltung, Angebote, Rechnungen, Inventar, Projekte, Personalwesen und Buchhaltung – in einem einzigen integrierten System abdeckt. Ihre modulbasierte Architektur ermöglicht es Ihnen, nur die Funktionen zu aktivieren, die Ihr Unternehmen benötigt, wodurch die Benutzeroberfläche übersichtlich bleibt, während Ihre Anforderungen wachsen.

Das Selbst-Hosting von Dolibarr auf Ihrem VPS bedeutet, dass Ihre Finanzdaten, Kundendaten und Geschäftsunterlagen auf einer Infrastruktur gespeichert werden, die Sie vollständig kontrollieren. Es gibt keine nutzerbasierten Lizenzgebühren, keine vom Anbieter auferlegten Speicherbeschränkungen und kein Abonnement, das zum Freischalten erweiterter Module erforderlich ist – was es zu einer kostengünstigen Langzeitlösung für wachsende Unternehmen macht, die die vollständige Kontrolle über ihre Betriebsdaten wünschen.

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Was Sie mit {name} erstellen können

Wichtige Funktionen von Dolibarr

Integriertes CRM

Verfolgen Sie Leads, verwalten Sie Kontakte und überwachen Sie die Vertriebspipeline vom ersten Kontakt bis zur unterschriebenen Rechnung an einem Ort.

Rechnungsstellung und Angebote

Professionelle Angebote erstellen, diese in Bestellungen umwandeln und Rechnungen mit automatischer Zahlungsverfolgung und -erinnerungen ausstellen.

Bestandsverwaltung

Lagerbestände überwachen, Bestellungen verwalten und Produktbewegungen über Lager oder Standorte hinweg verfolgen.

Projekt- und Zeiterfassung

Weisen Sie Aufgaben zu, erfassen Sie die Zeit für Projekte und messen Sie die Rentabilität mit integriertem Ressourcen- und Budgetmanagement.

Modulare Architektur

Aktivieren Sie nur die Module, die Ihr Unternehmen heute benötigt, und schalten Sie dann zusätzliche Funktionen frei, wenn Ihr Betrieb expandiert.

Warum Sie Dolibarr auf Hostinger ausführen sollten

Mit 1 Klick veröffentlichen

Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

Mit 1 Klick veröffentlichen

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können

Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können

Integrierter Docker-Manager

Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.

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Empfohlener Serverstandort:

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Lokal starten. Global wachsen

Wählen Sie für bessere Ladezeiten einen Serverstandort in der Nähe Ihres Publikums. Wir verfügen über Rechenzentren in Nordamerika, Europa, Asien und Südamerika.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀

Noel
Noel

Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.

Omkar
Omkar

Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.

Sylvain
Sylvain

Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.

Herriman
Herriman

Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.

Martin K
Martin K

Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.

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