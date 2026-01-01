HedgeDoc mit 1-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source-Markdown-Editor fÃ¼r die Echtzeit-Zusammenarbeit, der es Teams ermÃ¶glicht, Dokumente gemeinsam zu schreiben, zu Ã¼berprÃ¼fen und zu teilen.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit HedgeDoc erstellen kÃ¶nnen
HedgeDoc ist ein Open-Source Markdown-Editor fÃ¼r Zusammenarbeit, in dem mehrere Personen dasselbe Dokument gleichzeitig mit Live-Cursor-Verfolgung und sofortiger Synchronisierung schreiben und bearbeiten kÃ¶nnen. Ãœber grundlegendes Markdown hinaus unterstÃ¼tzt es eingebettete Diagramme Ã¼ber Mermaid und PlantUML, mathematische Formeln Ã¼ber KaTeX, Syntax-hervorgehobene CodeblÃ¶cke fÃ¼r Ã¼ber 100 Sprachen und einen PrÃ¤sentationsmodus, der jede Notiz in eine PrÃ¤sentation verwandelt.
Das Selbst-Hosting von HedgeDoc auf Ihrem VPS hÃ¤lt sensible Dokumentation, interne Architektur-Entscheidungen und proprietÃ¤re Notizen innerhalb Ihrer eigenen Infrastruktur â€“ ohne Pro-Benutzer-GebÃ¼hren, ohne Datenzugriff durch Dritte und mit voller Kontrolle Ã¼ber Authentifizierungsmethoden wie LDAP, OAuth und SAML fÃ¼r Unternehmensumgebungen.
Wichtige Funktionen von HedgeDoc
Echtzeit-Zusammenarbeit
Mehrere Autoren bearbeiten dasselbe Dokument gleichzeitig mit Live-Cursor-Positionen und sofortigen Aktualisierungen, wodurch Remote-Teams ohne ZusammenfÃ¼hrungskonflikte synchronisiert bleiben.
Diagramme & Mathematik
Mermaid-, Graphviz- und PlantUML-Diagramme sowie KaTeX-MathematikausdrÃ¼cke direkt in Markdown einbetten, wodurch HedgeDoc ideal fÃ¼r technische und akademische Dokumentation ist.
PrÃ¤sentationsmodus
Konvertieren Sie jedes Markdown-Dokument mit einem einzigen Klick in eine PrÃ¤sentation, wodurch die Notwendigkeit separater PrÃ¤sentationssoftware fÃ¼r interne VortrÃ¤ge und Demos entfÃ¤llt.
Flexible Berechtigungen
Legen Sie Dokumente als Ã¶ffentlich, geschÃ¼tzt oder privat fest und steuern Sie, wer sie ansehen, kommentieren oder bearbeiten kann â€“ von offenen Community-Wikis bis hin zu vertraulichen internen Spezifikationen.
Enterprise Authentifizierungs-Support
Integrieren Sie LDAP, OAuth-Anbieter, SAML und lokale Konten, damit Teams sich mit bestehenden Unternehmenszugangsdaten anmelden kÃ¶nnen, ohne separate PasswÃ¶rter verwalten zu mÃ¼ssen.
Warum Sie HedgeDoc auf Hostinger ausfÃ¼hren sollten
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und fÃ¼hren Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, Ã¼berwachen und stellen Sie Projekte mÃ¼helos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
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Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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