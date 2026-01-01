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Alle PlÃ¤ne werden im Voraus bezahlt. Die monatliche Rate entspricht dem Gesamtpreis des Plans geteilt durch die Anzahl der Monate in Ihrem Plan.

Was Sie mit Grafana Loki erstellen kÃ¶nnen

Grafana Loki ist ein Open-Source-Log-Aggregationssystem, das von Grafana Labs entwickelt wurde und den Prometheus-Ansatz fÃ¼r Logs verfolgt â€“ es indiziert nur eine kleine Menge von Metadaten-Labels pro Stream anstatt des gesamten Log-Inhalts, was die Speicherkosten und den Betriebsaufwand dramatisch niedriger hÃ¤lt als bei herkÃ¶mmlichen Log-Datenbanken. Logs werden von Agenten wie Promtail, Grafana Alloy, Fluent Bit oder Vector eingespielt und mit LogQL abgefragt.

Diese Vorlage bÃ¼ndelt Loki mit Grafana, das als BenutzeroberflÃ¤che vorkonfiguriert ist, und stellt Loki als Standard-Datenquelle vorab bereit, sodass Logs in der Explore-Ansicht durchsuchbar sind, sobald der Stack hochgefahren ist. Das Selbst-Hosting auf einem VPS hÃ¤lt sensible Anwendungs- und Audit-Logs vollstÃ¤ndig innerhalb Ihrer eigenen Infrastruktur, ohne GebÃ¼hren pro GB fÃ¼r die Datenaufnahme.

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Was Sie mit {name} erstellen kÃ¶nnen

Wichtige Funktionen von Grafana Loki

Label-basierte Indexierung

Loki indiziert nur eine Handvoll Metadaten-Labels pro Log-Stream anstatt der gesamten Nutzlast, wodurch Speicher- und Arbeitsspeicherkosten im Vergleich zu Elasticsearch-Ã¤hnlichen Engines gesenkt werden.

LogQL-Abfragesprache

Protokolle mit einer von PromQL inspirierten Syntax abfragen, die das Filtern, Parsen und die Metrikextraktion unterstÃ¼tzt, sodass Sie Fehlerraten und Latenz direkt aus den Protokollzeilen grafisch darstellen kÃ¶nnen.

GebÃ¼ndelte Grafana-UI

Die enthaltene Grafana-Instanz wird mit Loki als vorkonfigurierter Datenquelle geliefert, bereit fÃ¼r die Explore-Ansicht, Dashboards und eine einheitliche Alarmierung vom ersten Tag an.

Multi-Agenten-Ingestion

Akzeptiert Logs von Promtail, Grafana Alloy, Fluent Bit, Vector, Logstash und jedem Client, der die Loki Push API spricht, fÃ¼r eine flexible Erfassung Ã¼ber Ihren gesamten Stack hinweg.

Einheitliche Alarmierung

Definieren Sie LogQL-basierte Alarmregeln Ã¼ber Grafana und leiten Sie Benachrichtigungen an Slack, PagerDuty, E-Mail und Webhooks neben Ihren bestehenden Metrik-Alarmen weiter.

Dateisystem-basierter Speicher

Der standardmÃ¤ÃŸige Single-Binary-Modus speichert Chunks und den TSDB-Index auf einem Docker-Volume auf der Festplatte, ohne dass ein externer Objektspeicher fÃ¼r den Einstieg erforderlich ist.

Warum Sie Grafana Loki auf Hostinger ausfÃ¼hren sollten

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