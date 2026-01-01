FitTrackee ist ein selbstgehosteter Outdoor-Aktivitätstracker, der für Läufer, Radfahrer, Wanderer und alle entwickelt wurde, die GPX-Spuren auf einer Sportuhr, einem Telefon oder einem GPS-Gerät aufzeichnen. Laden Sie Aktivitätsdateien hoch, visualisieren Sie Routen auf interaktiven Karten und überprüfen Sie Statistiken zu Distanz, Höhe, Geschwindigkeit und Dauer – alles auf Ihrer eigenen Infrastruktur, ohne dass eine Drittanbieter-Fitnessplattform Ihre Bewegungsdaten sammelt.

Der Betrieb von FitTrackee auf einem VPS hält Ihre Trainingshistorie, Standortspuren und persönlichen Aufzeichnungen privat und portabel. Multi-User-Unterstützung, eine dokumentierte REST-API, optionale Wetterdaten pro Training und ActivityPub-basierte Föderation machen es zu einer praktischen Alternative zu Strava oder Garmin Connect für Einzelpersonen, kleine Vereine und datenschutzbewusste Sportler.