Perplexica mit 1-Klick-Installation bereitstellen.
Datenschutzorientierte KI-Suchmaschine, die Internetwissen mit lokalen LLMs kombiniert und zitierte Antworten liefert, ohne Ihre Suchanfragen zu verfolgen.
Wählen Sie einen VPS-Plan für Perplexica
Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Perplexica erstellen können
Perplexica ist eine Open-Source KI-gestützte Antwortmaschine, die vollständig auf Ihrer eigenen Hardware läuft. Sie durchsucht das Web und synthetisiert präzise Antworten mit Quellenangaben, wobei sie sowohl lokale LLMs über Ollama als auch Cloud-Anbieter wie OpenAI, Claude und Groq unterstützt – so wählen Sie das Modell, das Ihren Datenschutz- und Leistungsanforderungen entspricht.
Der Betrieb von Perplexica auf dem eigenen Server hält jede Suchanfrage auf Ihrem Server privat. Im Gegensatz zu Cloud-basierten KI-Suchprodukten gibt es keine Nutzungsverfolgung, keine Abfrageprotokollierung durch Drittanbieter und keine Abonnementgebühren – nur schnelle, zitierte Antworten unter Ihrer vollständigen Kontrolle.
Wichtige Funktionen von Perplexica
Zitierte KI-Antworten
Jede Antwort enthält Quellenlinks, damit Sie Informationen überprüfen und tiefer eintauchen können, ohne blind KI-generierten Inhalten zu vertrauen.
Lokaler LLM-Support
Verbinden Sie Ollama, um Open-Source-Modelle vollständig auf Ihrer Hardware auszuführen, ohne dass Daten an externe Dienste gesendet werden.
Multi-Anbieter-Flexibilität
Wechseln Sie zwischen OpenAI, Claude, Groq und anderen Cloud-Anbietern über eine einzige Oberfläche, um Kosten und Leistung auszubalancieren.
Umfassender Suchdatenschutz
Alle Anfragen bleiben auf Ihrem VPS — es wird kein Suchverlauf mit Werbenetzwerken oder Analyseplattformen geteilt, die Ihr Verhalten verfolgen.
Warum Sie Perplexica auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.