Perplexica ist eine Open-Source KI-gestützte Antwortmaschine, die vollständig auf Ihrer eigenen Hardware läuft. Sie durchsucht das Web und synthetisiert präzise Antworten mit Quellenangaben, wobei sie sowohl lokale LLMs über Ollama als auch Cloud-Anbieter wie OpenAI, Claude und Groq unterstützt – so wählen Sie das Modell, das Ihren Datenschutz- und Leistungsanforderungen entspricht.

Der Betrieb von Perplexica auf dem eigenen Server hält jede Suchanfrage auf Ihrem Server privat. Im Gegensatz zu Cloud-basierten KI-Suchprodukten gibt es keine Nutzungsverfolgung, keine Abfrageprotokollierung durch Drittanbieter und keine Abonnementgebühren – nur schnelle, zitierte Antworten unter Ihrer vollständigen Kontrolle.