Quickwit ist eine verteilte Open-Source-Suchmaschine, die in Rust geschrieben und speziell für Log-Management, verteiltes Tracing und Observability-Workloads in jedem Umfang entwickelt wurde. Sie entkoppelt Rechenleistung von Speicherung und indiziert Daten direkt in Objektspeicher, sodass Teams Monate oder Jahre an Telemetriedaten online halten können – zu einem Bruchteil der Kosten herkömmlicher Log-Stacks.

Das Selbst-Hosting von Quickwit auf Ihrem eigenen VPS bietet Ihnen die volle Kontrolle über Ihre Observability-Pipeline, native OpenTelemetry- und Jaeger-Kompatibilität sowie eine Grafana-Datenquelle – ohne Pro-Host-Preise, Aufbewahrungslimits oder Anbieterbindung, die mit SaaS-Observability-Plattformen einhergehen.