Semaphore ist eine moderne Open-Source-Weboberfläche zur Verwaltung und Ausführung von DevOps-Automatisierungstools. Es bietet ein übersichtliches Dashboard zur Ausführung von Ansible-Playbooks, Terraform-Plänen, OpenTofu-Konfigurationen, Bash-Skripten und Pulumi-Stacks, ohne dass ein Befehlszeilenzugriff erforderlich ist. Teams können Inventare, Anmeldeinformationen und den Ausführungsverlauf über den Browser verwalten, während sie die volle Kontrolle über ihren Infrastrukturcode behalten.

Das Selbst-Hosting von Semaphore auf Ihrem VPS zentralisiert die gesamte Automatisierungsausführung mit Audit-Trails, geplanten Ausführungen und Team-Zugriffskontrollen. Diese Bereitstellung umfasst PostgreSQL für eine zuverlässige Datenspeicherung und ein Administratorkonto, das beim ersten Start automatisch mit den Anmeldeinformationen erstellt wird, die Sie während der Bereitstellung konfigurieren.