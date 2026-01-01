nopCommerce ist die weltweit am häufigsten heruntergeladene .NET-basierte E-Commerce-Plattform, der Tausende von Unternehmen für den Betrieb von Online-Shops jeder Größe vertrauen. Basierend auf ASP.NET Core bietet es ein funktionsreiches Admin-Panel zur Verwaltung von Produkten, Bestellungen, Kunden, Rabatten und Versand und unterstützt PostgreSQL, MySQL und Microsoft SQL Server sofort einsatzbereit.

Die offene Architektur der Plattform unterstützt Tausende von Plugins und Themes vom nopCommerce-Marktplatz, wodurch Händler ihre Shops erweitern können, ohne den Kerncode zu ändern. Self-Hosting auf Ihrem eigenen VPS bedeutet keine Transaktionsgebühren, volle Kontrolle über Kundendaten und keine Gebühren pro Verkauf, unabhängig vom Umsatzvolumen.