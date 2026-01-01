GeoNetwork ist eine standardbasierte Open-Source-Kataloganwendung, die entwickelt wurde, um raumbezogene Ressourcen über Organisationen hinweg zu verwalten. Entwickelt unter der OSGeo-Stiftung, bietet es Metadatenbearbeitung, föderierte Suche und einen eingebetteten Kartenbetrachter, die sofort mit ISO 19115/19139, Dublin Core und OGC API Records funktionieren.

Das Selbst-Hosting von GeoNetwork behält die volle Kontrolle über sensible geospatiale Datensätze, Harvesting-Anmeldeinformationen und Zugriffsrichtlinien auf Ihrem eigenen VPS. Diese Vorlage bündelt PostGIS für die relationale Speicherung und Elasticsearch für die schnelle indizierte Suche, sodass der Katalog sofort nach dem Start produktionsbereit ist.