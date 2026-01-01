GeoNetwork mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source-Kataloganwendung zur Verwaltung von Geodaten-Metadaten, Datensätzen und interaktiven Kartendiensten.
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Was Sie mit GeoNetwork erstellen können
GeoNetwork ist eine standardbasierte Open-Source-Kataloganwendung, die entwickelt wurde, um raumbezogene Ressourcen über Organisationen hinweg zu verwalten. Entwickelt unter der OSGeo-Stiftung, bietet es Metadatenbearbeitung, föderierte Suche und einen eingebetteten Kartenbetrachter, die sofort mit ISO 19115/19139, Dublin Core und OGC API Records funktionieren.
Das Selbst-Hosting von GeoNetwork behält die volle Kontrolle über sensible geospatiale Datensätze, Harvesting-Anmeldeinformationen und Zugriffsrichtlinien auf Ihrem eigenen VPS. Diese Vorlage bündelt PostGIS für die relationale Speicherung und Elasticsearch für die schnelle indizierte Suche, sodass der Katalog sofort nach dem Start produktionsbereit ist.
Wichtige Funktionen von GeoNetwork
Katalog für räumliche Metadaten
Verwalten Sie ISO 19115/19139, Dublin Core und INSPIRE-konforme Datensätze mit integrierter Validierung und Vorlagen-basierter Bearbeitung.
Föderiertes Harvesting
Metadaten von CSW, OAI-PMH, WMS, WFS und anderen GeoNetwork-Knoten planmäßig abrufen, um eine einzige Suchschicht aufzubauen.
Elasticsearch-Suche
Volltext- und facettierte räumliche Suche, gestützt auf ein gebündeltes Elasticsearch-Backend, für Ergebnisse im Sub-Sekunden-Bereich über Millionen von Datensätzen hinweg.
Eingebetteter Kartenbetrachter
Vorschau von WMS-, WMTS- und WFS-Ebenen direkt aus einem Datensatz mit dem integrierten OpenLayers-basierten Kartenclient.
OGC API-Datensätze
Kataloginhalte über CSW 2.0.2 und den modernen OGC API Records Standard für nachgelagerte Geoportal-Integrationen bereitstellen.
PostGIS-Backend
Wird mit einer PostGIS-Datenbank ausgeliefert, sodass räumliche Geometrien, Links und Zugriffsregeln in einer bewährten Open-Source-GIS-Engine bestehen bleiben.
Warum Sie GeoNetwork auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
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