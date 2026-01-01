Cloudreve mit 1-Klick-Installation bereitstellen.
Selbst gehostete Cloud-Speicherplattform mit Dateifreigabe, Online-Vorschau und Mehrbenutzerunterstützung unter Ihrer vollständigen Kontrolle.
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Was Sie mit Cloudreve erstellen können
Cloudreve ist eine selbstgehostete Open-Source-Cloud-Speicherplattform mit über 27.000 GitHub-Sternen, die entwickelt wurde, um Einzelpersonen und Teams einen privaten Cloud-Speicher zu bieten, den sie vollständig kontrollieren. Sie bietet ein ausgefeiltes Erlebnis im Google Drive-Stil – Drag-and-Drop-Uploads, teilbare Links, Online-Medienvorschau und WebDAV-Desktop-Integration – während jede Datei auf Ihrer eigenen Infrastruktur gespeichert wird.
Im Gegensatz zu kommerziellen Cloud-Speicherdiensten erhebt Cloudreve keine Pro-Nutzer-Gebühren, keine Dateiscans und keine Speicherbegrenzungen über die Festplattenkapazität Ihres VPS hinaus. Sie unterstützt mehrere Speicher-Backends, darunter lokale Festplatten, S3-kompatible Dienste, OneDrive und Google Drive, wodurch Sie unterschiedliche Speicher unter einem einzigen Zugangspunkt vereinen können. Diese Bereitstellung kombiniert Cloudreve mit PostgreSQL und Redis für eine zuverlässige Metadaten-Speicherung und schnelles Dateibrowsing.
Wichtige Funktionen von Cloudreve
Mehrere Speicher-Backends
Verbinden Sie lokale Festplatten, S3-kompatible Buckets, OneDrive oder Google Drive und verwalten Sie alle Speicher über eine einheitliche Oberfläche.
Sichere Dateifreigabe
Erstellen Sie Freigabelinks mit optionalem Passwortschutz, Ablaufdaten und Download-Limits, um zu steuern, wer auf was zugreift.
Online-Medienvorschau
Bilder, Videos, Audio, Dokumente und Codedateien direkt im Browser in der Vorschau anzeigen, ohne sie herunterzuladen.
WebDAV-Desktop-Zugriff
Cloudreve lässt sich als Netzlaufwerk unter Windows, macOS oder Linux einbinden, um eine native Dateisystemintegration ohne zusätzliche Software zu ermöglichen.
Mehrbenutzer mit Kontingenten
Erstellen Sie Benutzerkonten mit individuellen Speicherkontingenten und Berechtigungsstufen für Familien, Teams oder Kunden.
Warum Sie Cloudreve auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.