Zen ist eine minimalistische, selbstgehostete Notizanwendung, die als einzelnes, leichtgewichtiges Go-Binary erstellt wurde und nur etwa 20 MB Arbeitsspeicher benötigt. Notizen werden als Markdown in SQLite gespeichert, mit BM25-Volltextsuche, Tag-basierter Organisation, Syntaxhervorhebung für Codeblöcke und Tastenkombinationen für schnelle Navigation.

Zen auf einem VPS selbst zu hosten, hält alle Notizen auf Ihrer eigenen Infrastruktur privat, ohne Cloud-Synchronisierungsgebühren oder Drittanbieterzugriff. Die Offline-PWA-Unterstützung bedeutet, dass Notizen auch ohne Internetverbindung zugänglich sind, und der minimale Ressourcenverbrauch ermöglicht es Zen, komfortabel neben anderen Diensten auf einem kleinen VPS zu laufen.