Zen mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Minimalistische selbstgehostete Notizen-App mit Markdown-Unterstützung, BM25-Volltextsuche und Offline-PWA-Zugriff.
Wählen Sie einen VPS-Plan für Zen
Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Zen erstellen können
Zen ist eine minimalistische, selbstgehostete Notizanwendung, die als einzelnes, leichtgewichtiges Go-Binary erstellt wurde und nur etwa 20 MB Arbeitsspeicher benötigt. Notizen werden als Markdown in SQLite gespeichert, mit BM25-Volltextsuche, Tag-basierter Organisation, Syntaxhervorhebung für Codeblöcke und Tastenkombinationen für schnelle Navigation.
Zen auf einem VPS selbst zu hosten, hält alle Notizen auf Ihrer eigenen Infrastruktur privat, ohne Cloud-Synchronisierungsgebühren oder Drittanbieterzugriff. Die Offline-PWA-Unterstützung bedeutet, dass Notizen auch ohne Internetverbindung zugänglich sind, und der minimale Ressourcenverbrauch ermöglicht es Zen, komfortabel neben anderen Diensten auf einem kleinen VPS zu laufen.
Wichtige Funktionen von Zen
Markdown-Notizen
Schreiben Sie Notizen in Standard-Markdown mit Unterstützung für Codeblöcke, Formatierungskürzeln und einem übersichtlichen Vorschaumodus.
BM25 Volltextsuche
Finden Sie Notizen sofort mithilfe der BM25-basierten Volltextsuche, die die relevantesten Ergebnisse zuerst liefert.
Tag-Organisation
Organisieren Sie Notizen mit Tags für eine flexible Kategorisierung ohne starre Ordnerhierarchien.
Offline PWA
Installieren Sie Zen als Progressive Web App für den Offline-Zugriff auf Ihre Notizen ohne Internetverbindung.
Minimale Ressourcennutzung
Als einzelnes Go-Binary erstellt, das nur ~20 MB RAM benötigt, läuft Zen effizient selbst auf dem kleinsten VPS neben anderen Diensten.
Warum Sie Zen auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.