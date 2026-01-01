phpBB in einer 1-Klick-Installation bereitstellen.
Klassische Open-Source PHP-Forensoftware zum Aufbau strukturierter Diskussionsforen und Online-Communities.
WÃ¤hlen Sie einen VPS-Plan fÃ¼r phpBB
Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit phpBB erstellen kÃ¶nnen
phpBB ist die meistgenutzte Open-Source-Forum-Plattform im Web, die seit Ã¼ber zwei Jahrzehnten Hunderttausende von Communities betreibt. Es wurde in PHP entwickelt und konzentriert sich auf traditionelle Kategorie- und Unterforumstrukturen und gibt Moderatoren eine detaillierte Kontrolle Ã¼ber Berechtigungen, Benutzergruppen und den Diskussionsfluss, ohne auf Cloud-Dienste oder Pro-Sitz-Lizenzen angewiesen zu sein.
Das Selbst-Hosting von phpBB auf Ihrem eigenen VPS hÃ¤lt jeden Beitrag, jedes Benutzerkonto und jeden Anhang unter Ihrer Kontrolle, mit vollem Zugriff auf die Datenbank, das Dateisystem und die Tausenden von kostenlosen Erweiterungen und Stilen, die von der phpBB-Community gepflegt werden.
Wichtige Funktionen von phpBB
Feingranulare Berechtigungen
Konfigurieren Sie Lese-, Beitrags- und Moderationsrechte pro Forum, Benutzergruppe oder individuellem Konto fÃ¼r eine detaillierte Community-Kontrolle.
ErweiterungsÃ¶kosystem
Tausende von kostenlosen Community-Erweiterungen fÃ¼gen SEO-Tools, Anti-Spam, Social Login und vieles mehr hinzu, ohne den Kerncode zu berÃ¼hren.
Benutzerdefinierte Stile und Designs
Tauschen Sie den Standard-Prosilver-Stil gegen Community-Themes aus oder erstellen Sie ein individuelles Erscheinungsbild mithilfe des Twig-basierten phpBB-Templatesystems.
Integrierte Moderations-Tools
Warnen, blockieren, sperren, aufteilen und zusammenfÃ¼hren von Themen mit einem dedizierten Moderations-Kontrollpanel und detaillierter Audit-Protokollierung.
Mehrsprachiger Support
Ãœber 60 offizielle Sprachpakete ermÃ¶glichen es Ihnen, Foren in Ihrer Muttersprache zu betreiben oder mehrsprachige Gemeinschaften zu hosten.
BBCode und AnhÃ¤nge
Klassische BBCode-Formatierung sowie Datei- und BildanhÃ¤nge sorgen dafÃ¼r, dass BeitrÃ¤ge langjÃ¤hrigen Forennutzern vertraut bleiben.
Warum Sie phpBB auf Hostinger ausfÃ¼hren sollten
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und fÃ¼hren Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, Ã¼berwachen und stellen Sie Projekte mÃ¼helos bereit.
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und fÃ¼hren Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, Ã¼berwachen und stellen Sie Projekte mÃ¼helos bereit.
Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos lÃ¤uft. Wann immer ich Hilfe benÃ¶tigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger lÃ¤uft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persÃ¶nlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so ðŸš€
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfÃ¤ltig.
Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestÃ¼rzt.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich groÃŸartigen VPS-Konfigurationen und PreisplÃ¤nen.