Bis zu 69 % Rabatt auf Pydio Cells

Pydio Cells mit einer 1-Klick-Installation bereitstellen.

Selbst gehostete Plattform fÃ¼r Dateifreigabe und Dokumentenzusammenarbeit mit Teamarbeitsbereichen, Ã¶ffentlichen Links und einer modernen Web-UI.

30 Tage Geld-zurÃ¼ck-Garantie
Automatische wÃ¶chentliche Backups inklusive
Serverstandort Deutschland/EU wÃ¤hlbar
5,49â‚¬/Mon.
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69 % Rabatt
KVM 1
17,99â‚¬
5,49â‚¬/Mon.
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VerlÃ¤ngerungspreis: 11,99 â‚¬/Mon. fÃ¼r 2 Jahre. Jederzeit kÃ¼ndbar.
1 vCPU-Kern
4 GB RAM
50 GB NVMe-Speicherplatz
4 TB Bandbreite
BESTSELLER
65 % Rabatt
KVM 2
21,99â‚¬
7,79â‚¬/Mon.
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VerlÃ¤ngerungspreis: 14,99 â‚¬/Mon. fÃ¼r 2 Jahre. Jederzeit kÃ¼ndbar.
2 vCPU-Kerne
8 GB RAM
100 GB NVMe-Speicherplatz
8 TB Bandbreite
69 % Rabatt
KVM 4
35,99â‚¬
10,99â‚¬/Mon.
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VerlÃ¤ngerungspreis: 27,99 â‚¬/Mon. fÃ¼r 2 Jahre. Jederzeit kÃ¼ndbar.
4 vCPU-Kerne
16 GB RAM
200 GB NVMe-Speicherplatz
16 TB Bandbreite
66 % Rabatt
KVM 8
64,99â‚¬
21,99â‚¬/Mon.
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VerlÃ¤ngerungspreis: 49,99 â‚¬/Mon. fÃ¼r 2 Jahre. Jederzeit kÃ¼ndbar.
8 vCPU-Kerne
32 GB RAM
400 GB NVMe-Speicherplatz
32 TB Bandbreite
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KVM 1
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr

Docker Manager
Schneller Zugriff auf Containerprotokolle
1-Klick Updates
AMD EPYC-Prozessoren
NVMe-SSD-Speicher
1 Gbit/s Netzwerkgeschwindigkeit
Ã–ffentliche API
Rechenzentren weltweit
Kostenlose Domain fÃ¼r 1 Jahr
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Alle PlÃ¤ne werden im Voraus bezahlt. Die monatliche Rate entspricht dem Gesamtpreis des Plans geteilt durch die Anzahl der Monate in Ihrem Plan.

Was Sie mit Pydio Cells erstellen kÃ¶nnen

Pydio Cells ist eine selbstgehostete Plattform fÃ¼r die Zusammenarbeit an Inhalten â€“ der moderne Nachfolger von PydioShare. Es kombiniert sichere Dateifreigabe, Team-Arbeitsbereiche, die Generierung Ã¶ffentlicher Links, die Dokumentenvorschau im Browser und eine granulare Zugriffskontrolle hinter einem schnellen Go-basierten Backend und einer ausgefeilten WeboberflÃ¤che, die sich direkt mit kommerziellen Angeboten wie Box, Dropbox Business und SharePoint messen kann.

Das Selbst-Hosting von Pydio Cells auf einem VPS hÃ¤lt Ihre sensiblen Dokumente, Team-Arbeitsbereiche und externen Freigabelinks vollstÃ¤ndig unter Ihrer Kontrolle, ohne NutzergebÃ¼hren, ohne Speicherbegrenzungen und ohne Drittanbieter-Plattform, die jederzeit Bedingungen oder Preise Ã¤ndern kann.

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Was Sie mit {name} erstellen kÃ¶nnen

Wichtige Funktionen von Pydio Cells

Team-Arbeitsbereiche und Rollen

Erstellen Sie Team-Arbeitsbereiche mit feingranulierter rollenbasierter Zugriffssteuerung, damit die richtigen Personen die richtigen Ordner sehen, ohne manuelles Berechtigungsmanagement.

Ã–ffentliche Freigabelinks

Generieren Sie teilbare Download- oder Upload-Links mit optionalen PasswÃ¶rtern, Ablaufdaten und Download-Limits â€“ perfekt, um Dateien an externe Kunden zu senden.

Dateivorschau im Browser

Betrachten Sie PDFs, Bilder, Videos, Audiodateien und Office-Dokumente direkt im Browser in der Vorschau, ohne sie zuerst herunterzuladen oder native Viewer zu installieren.

WebDAV und S3-Zugriff

Verbinden Sie sich Ã¼ber Desktop-Synchronisationsclients, mobile Apps und S3-kompatible Tools, damit derselbe Inhalt workflowÃ¼bergreifend verfÃ¼gbar ist.

AktivitÃ¤ten-Feeds und Suche

AktivitÃ¤ts-Feeds pro Arbeitsbereich sowie eine Volltextsuche Ã¼ber alle Dokumente hinweg helfen Teams, den Ãœberblick Ã¼ber Ã„nderungen zu behalten und Inhalte schnell zu finden.

Warum Sie Pydio Cells auf Hostinger ausfÃ¼hren sollten

Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen

Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen

SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen

Integrierter Docker-Manager

Verwalten und fÃ¼hren Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, Ã¼berwachen und stellen Sie Projekte mÃ¼helos bereit.

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Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen

Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

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Empfohlener Serverstandort:

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Lokal starten. Global wachsen

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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos lÃ¤uft. Wann immer ich Hilfe benÃ¶tigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.

Maxim Shishkin
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Mit Hostinger lÃ¤uft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persÃ¶nlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so ðŸš€

Noel
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Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! GÃ¼nstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. ZuverlÃ¤ssig. Macht einen absolut soliden Eindruck.

Omkar
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfÃ¤ltig.

Sylvain
Sylvain

Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.

Herriman
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Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestÃ¼rzt.

Martin K
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich groÃŸartigen VPS-Konfigurationen und PreisplÃ¤nen.

30 Tage Geld-zurÃ¼ck-Garantie

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AnonUpload ist eine sichere, anonyme Anwendung zum Teilen von Dateien ohne Datenbankanforderungen

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