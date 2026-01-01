Pydio Cells mit einer 1-Klick-Installation bereitstellen.
Selbst gehostete Plattform fÃ¼r Dateifreigabe und Dokumentenzusammenarbeit mit Teamarbeitsbereichen, Ã¶ffentlichen Links und einer modernen Web-UI.
WÃ¤hlen Sie einen VPS-Plan fÃ¼r Pydio Cells
Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Pydio Cells erstellen kÃ¶nnen
Pydio Cells ist eine selbstgehostete Plattform fÃ¼r die Zusammenarbeit an Inhalten â€“ der moderne Nachfolger von PydioShare. Es kombiniert sichere Dateifreigabe, Team-Arbeitsbereiche, die Generierung Ã¶ffentlicher Links, die Dokumentenvorschau im Browser und eine granulare Zugriffskontrolle hinter einem schnellen Go-basierten Backend und einer ausgefeilten WeboberflÃ¤che, die sich direkt mit kommerziellen Angeboten wie Box, Dropbox Business und SharePoint messen kann.
Das Selbst-Hosting von Pydio Cells auf einem VPS hÃ¤lt Ihre sensiblen Dokumente, Team-Arbeitsbereiche und externen Freigabelinks vollstÃ¤ndig unter Ihrer Kontrolle, ohne NutzergebÃ¼hren, ohne Speicherbegrenzungen und ohne Drittanbieter-Plattform, die jederzeit Bedingungen oder Preise Ã¤ndern kann.
Wichtige Funktionen von Pydio Cells
Team-Arbeitsbereiche und Rollen
Erstellen Sie Team-Arbeitsbereiche mit feingranulierter rollenbasierter Zugriffssteuerung, damit die richtigen Personen die richtigen Ordner sehen, ohne manuelles Berechtigungsmanagement.
Ã–ffentliche Freigabelinks
Generieren Sie teilbare Download- oder Upload-Links mit optionalen PasswÃ¶rtern, Ablaufdaten und Download-Limits â€“ perfekt, um Dateien an externe Kunden zu senden.
Dateivorschau im Browser
Betrachten Sie PDFs, Bilder, Videos, Audiodateien und Office-Dokumente direkt im Browser in der Vorschau, ohne sie zuerst herunterzuladen oder native Viewer zu installieren.
WebDAV und S3-Zugriff
Verbinden Sie sich Ã¼ber Desktop-Synchronisationsclients, mobile Apps und S3-kompatible Tools, damit derselbe Inhalt workflowÃ¼bergreifend verfÃ¼gbar ist.
AktivitÃ¤ten-Feeds und Suche
AktivitÃ¤ts-Feeds pro Arbeitsbereich sowie eine Volltextsuche Ã¼ber alle Dokumente hinweg helfen Teams, den Ãœberblick Ã¼ber Ã„nderungen zu behalten und Inhalte schnell zu finden.
Warum Sie Pydio Cells auf Hostinger ausfÃ¼hren sollten
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und fÃ¼hren Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, Ã¼berwachen und stellen Sie Projekte mÃ¼helos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfÃ¤ltig.
Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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