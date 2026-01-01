Pydio Cells ist eine selbstgehostete Plattform fÃ¼r die Zusammenarbeit an Inhalten â€“ der moderne Nachfolger von PydioShare. Es kombiniert sichere Dateifreigabe, Team-Arbeitsbereiche, die Generierung Ã¶ffentlicher Links, die Dokumentenvorschau im Browser und eine granulare Zugriffskontrolle hinter einem schnellen Go-basierten Backend und einer ausgefeilten WeboberflÃ¤che, die sich direkt mit kommerziellen Angeboten wie Box, Dropbox Business und SharePoint messen kann.

Das Selbst-Hosting von Pydio Cells auf einem VPS hÃ¤lt Ihre sensiblen Dokumente, Team-Arbeitsbereiche und externen Freigabelinks vollstÃ¤ndig unter Ihrer Kontrolle, ohne NutzergebÃ¼hren, ohne Speicherbegrenzungen und ohne Drittanbieter-Plattform, die jederzeit Bedingungen oder Preise Ã¤ndern kann.