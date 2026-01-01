JobOps wendet DevOps-Prinzipien auf die Jobsuche an. Es durchsucht LinkedIn, Indeed, Glassdoor, Adzuna und über 10 weitere Jobbörsen von einem einzigen Bildschirm aus, bewertet jedes Ergebnis anhand Ihres Profils, generiert einen auf die Stelle zugeschnittenen Lebenslauf und verfolgt jede Bewerbung an einem Ort. Es verzichtet bewusst auf die automatische Bewerbung – Personalvermittler können automatisierte Einreichungen erkennen, daher bietet JobOps Ihnen die Geschwindigkeit, ohne die Qualität zu opfern.

Das Selbst-Hosting auf Ihrem eigenen VPS hält Ihren Lebenslauf, den Suchverlauf, Gmail-Tracking-Tokens und KI-Anbieter-Schlüssel unter Ihrer vollständigen Kontrolle, anstatt in einem Drittanbieter-SaaS. Die Pipeline speichert alle Daten lokal in SQLite neben generierten PDFs, sodass die vollständige Aufzeichnung jeder Suche und Bewerbung auf der Infrastruktur verbleibt, die Sie besitzen.