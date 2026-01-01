JobOps mit 1-Klick-Installation bereitstellen.
Selbstgehostete Jobsuche-Pipeline, die Jobbörsen durchsucht, Lebensläufe anpasst, die Passung bewertet und jede Bewerbung von einem Dashboard aus verfolgt.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit JobOps erstellen können
JobOps wendet DevOps-Prinzipien auf die Jobsuche an. Es durchsucht LinkedIn, Indeed, Glassdoor, Adzuna und über 10 weitere Jobbörsen von einem einzigen Bildschirm aus, bewertet jedes Ergebnis anhand Ihres Profils, generiert einen auf die Stelle zugeschnittenen Lebenslauf und verfolgt jede Bewerbung an einem Ort. Es verzichtet bewusst auf die automatische Bewerbung – Personalvermittler können automatisierte Einreichungen erkennen, daher bietet JobOps Ihnen die Geschwindigkeit, ohne die Qualität zu opfern.
Das Selbst-Hosting auf Ihrem eigenen VPS hält Ihren Lebenslauf, den Suchverlauf, Gmail-Tracking-Tokens und KI-Anbieter-Schlüssel unter Ihrer vollständigen Kontrolle, anstatt in einem Drittanbieter-SaaS. Die Pipeline speichert alle Daten lokal in SQLite neben generierten PDFs, sodass die vollständige Aufzeichnung jeder Suche und Bewerbung auf der Infrastruktur verbleibt, die Sie besitzen.
Wichtige Funktionen von JobOps
Multi-Board-Suche
Durchsuchen Sie über 10 Jobbörsen, darunter LinkedIn, Indeed, Glassdoor, Adzuna, Hiring Cafe und Seek, über eine einzige Suchoberfläche.
KI-Fit-Scoring
Bewerten Sie jeden Job von 0 bis 100 im Abgleich mit Ihrem Profil, damit Sie sich ausschließlich auf bewerbenswerte Stellen konzentrieren können, anstatt Hunderte manuell zu sichten.
Maßgeschneiderte Lebenslauf-Erstellung
Passen Sie Ihren Lebenslauf automatisch für jede Stelle an und exportieren Sie ihn als professionelles PDF lokal oder über eine Reactive Resume-Integration.
Gmail Tracking-Posteingang
Verbinden Sie Gmail, um Einladungen zu Vorstellungsgesprächen, Angebote und Absagen automatisch zu erkennen und den Bewerbungsstatus ohne Tabellenkalkulationen zu aktualisieren.
Bringen Sie Ihre eigene KI mit
Verbinden Sie OpenAI, Gemini, OpenRouter, Codex oder einen beliebigen OpenAI-kompatiblen Endpunkt wie Ollama oder LM Studio.
Visums-Sponsoring-Prüfungen
Überprüfen Sie den Status der Visum-Sponsorings für das Vereinigte Königreich in den Stellenangeboten und zeigen Sie nur Stellen an, die Ihren Anforderungen an die Arbeitserlaubnis entsprechen.
Warum Sie JobOps auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.
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