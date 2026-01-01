LinkStack mit 1-Klick-Installation bereitstellen.
Selbst gehostete Link-in-Bio-Plattform zum Erstellen von Marken-Landingpages mit unbegrenzten Links und voller Designkontrolle.
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Was Sie mit LinkStack erstellen können
LinkStack ist eine Open-Source-Link-in-Bio-Plattform, die es Erstellern, Unternehmen und Organisationen ermöglicht, alle ihre wichtigen Links auf einer einzigen anpassbaren Landingpage zu zentralisieren. Basierend auf PHP und Laravel bietet es standardmäßig unbegrenzte Links, benutzerdefinierte Themes, soziale Icons, Klick-Analysen und Mehrbenutzerunterstützung – Funktionen, die kommerzielle Alternativen wie Linktree typischerweise hinter kostenpflichtigen Tarifen verbergen.
Das Selbst-Hosting von LinkStack auf Ihrem eigenen VPS hält Besucheranalysen, Klickdaten und Seitenkonfiguration vollständig unter Ihrer Kontrolle, ohne Abonnementgebühren pro Seite, ohne eingeblendete Werbung in kostenlosen Tarifen und ohne das Risiko, dass Ihr Bio-Link von einer Drittanbieter-Plattform gesperrt wird. Verbinden Sie eine benutzerdefinierte Domain über Traefik, und die Seite wird zu einem vollständig gebrandeten Teil Ihrer eigenen Infrastruktur.
Wichtige Funktionen von LinkStack
Unbegrenzte Links
Fügen Sie so viele Links, Abschnitte und Seiten hinzu, wie Sie benötigen, ohne monatliche Begrenzungen, Artikelbeschränkungen oder Gebühren pro Link von einem SaaS-Anbieter.
Benutzerdefinierte Themes
Wählen Sie aus integrierten Themes oder gestalten Sie Seiten komplett neu mit benutzerdefiniertem CSS, Hintergründen, Button-Formen und Animationen, um sie an Ihre Marke anzupassen.
Integrierte Analyse
Verfolgen Sie Seitenaufrufe und Klickzahlen pro Link direkt im Admin-Panel, ohne Drittanbieter-Tracking-Pixel in die Browser Ihrer Besucher einzuschleusen.
Multi-User-Support
Hosten Sie Seiten für ganze Teams oder Agenturen mit separaten Benutzerkonten, rollenbasiertem Zugriff und zentraler Verwaltung auf einer Instanz.
Social und benutzerdefinierte Symbole
Fügen Sie Symbole für wichtige soziale Netzwerke sowie benutzerdefinierte hochgeladene Symbole hinzu, damit Links visuell konsistent bleiben und sofort erkennbar sind.
1-Klick-Updater
Wenden Sie neue Versionen direkt über das Admin-Panel mit dem integrierten Updater an, um Ihre Instanz aktuell zu halten, ohne den Container neu zu erstellen.
Warum Sie LinkStack auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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