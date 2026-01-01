Checkmk ist eine umfassende Infrastruktur- und Anwendungsüberwachungsplattform, die Nagios-kompatible Plugins mit einer modernen Web-UI, Auto-Discovery von Diensten und integrierten Dashboards kombiniert. Die Community Edition (ehemals Raw Edition) ist vollständig Open-Source und umfasst die komplette Überwachungs-Engine, Agenten-Empfänger, Benachrichtigungs-Routing und Berichtsfunktionen, die von Zehntausenden von Organisationen genutzt werden, um Server, Switches, Virtualisierungs-Hosts und Cloud-Workloads von einer zentralen Ansicht aus zu überwachen.

Das Selbst-Hosting von Checkmk auf Ihrem VPS hält alle Anmeldeinformationen, Hostnamen und Metriken innerhalb Ihrer eigenen Infrastruktur. Die Auto-Discovery scannt Hosts bei der ersten Registrierung und schlägt die richtigen Dienstprüfungen für das gefundene Betriebssystem und die Software vor, was die Einrichtungszeit im Vergleich zur manuellen Konfiguration jeder Metrik drastisch reduziert.