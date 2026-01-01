Checkmk mit 1-Klick-Installation bereitstellen.
Umfassende Infrastrukturüberwachung mit automatischer Erkennung, agentenlosen Prüfungen, Dashboards und Alarmierung für Server, Netzwerke und Cloud-Workloads.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Checkmk erstellen können
Checkmk ist eine umfassende Infrastruktur- und Anwendungsüberwachungsplattform, die Nagios-kompatible Plugins mit einer modernen Web-UI, Auto-Discovery von Diensten und integrierten Dashboards kombiniert. Die Community Edition (ehemals Raw Edition) ist vollständig Open-Source und umfasst die komplette Überwachungs-Engine, Agenten-Empfänger, Benachrichtigungs-Routing und Berichtsfunktionen, die von Zehntausenden von Organisationen genutzt werden, um Server, Switches, Virtualisierungs-Hosts und Cloud-Workloads von einer zentralen Ansicht aus zu überwachen.
Das Selbst-Hosting von Checkmk auf Ihrem VPS hält alle Anmeldeinformationen, Hostnamen und Metriken innerhalb Ihrer eigenen Infrastruktur. Die Auto-Discovery scannt Hosts bei der ersten Registrierung und schlägt die richtigen Dienstprüfungen für das gefundene Betriebssystem und die Software vor, was die Einrichtungszeit im Vergleich zur manuellen Konfiguration jeder Metrik drastisch reduziert.
Wichtige Funktionen von Checkmk
Autoerkennung von Diensten
Fügen Sie einen Host hinzu, und Checkmk inspiziert ihn auf Betriebssystem, Dienste, Dateisysteme, Netzwerkschnittstellen und Software und schlägt automatisch die passenden Überprüfungen vor.
Agenten- und agentenlose Prüfungen
Überwachen Sie Server über schlanke Agenten auf Linux, Windows und Unix, oder verwenden Sie SNMP, IPMI, REST-APIs und Dutzende von Integrationen für Switches, Hypervisoren und Cloud-Dienste.
Dashboards und Berichte
Vordefinierte Ansichten umfassen die Host-Übersicht, den Problemstatus, Leistungsgraphen und die SLA-Berichterstattung, mit einem grafischen Editor für benutzerdefinierte Dashboards und Benachrichtigungen.
Smarte Benachrichtigungen
Benachrichtigungs-Routing mit Eskalationsregeln, zeitfensterbasierten Ruhezeiten, Mehrkanal-Zustellung und anpassbaren Vorlagen pro Hostgruppe und Team.
Verteiltes Monitoring
Skalieren Sie auf mehrere Standorte mit zentraler Verwaltung, entfernten Satelliten-Servern und synchronisierter Konfigurationsreplikation über geografische Regionen hinweg.
Warum Sie Checkmk auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.