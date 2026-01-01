Milvus mit 1-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source Vektordatenbank, konzipiert für KI-Anwendungen, die Milliarden von Embeddings mit einer Latenzzeit im Sub-Millisekundenbereich durchsucht.
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Was Sie mit Milvus erstellen können
Milvus ist die weltweit beliebteste Open-Source-Vektordatenbank, die speziell für die Speicherung und Suche hochdimensionaler Einbettungen entwickelt wurde, die von Machine-Learning-Modellen generiert werden. Sie unterstützt HNSW-, IVF- und DiskANN-Indizes, hybride dichte und dünnbesetzte Vektorsuche und verarbeitet Milliarden von Vektoren, wobei eine Abfragelatenz im Sub-Millisekundenbereich beibehalten wird. Diese Vorlage stellt den vollständigen Milvus-Stack mit etcd für Metadaten, MinIO für Objektspeicher und der Attu Web-UI für die visuelle Verwaltung bereit.
Das Hosten von Milvus auf Ihrem eigenen VPS hält proprietäre Einbettungen und sensible Benutzerdaten innerhalb Ihrer Infrastruktur, bietet dedizierten Arbeitsspeicher und CPU für indexlastige KI-Workloads und eliminiert die Kosten pro Abfrage von verwalteten Vektordatenbankdiensten.
Wichtige Funktionen von Milvus
Milliardenskalensuche
Indizieren und Abfragen von Milliarden von Vektoren mit Sub-Millisekunden-Latenz mithilfe von HNSW-, IVF- oder DiskANN-Indizes.
Hybridsuche
Kombinieren Sie dichte Vektoren, dünnbesetzte Vektoren und Metadatenfilter in einer einzigen Abfrage für einen präziseren KI-Abruf.
RAG-Ready-Infrastruktur
Speichert Dokumenten-Embeddings und ruft relevante Kontexte für LLMs ab, um präzise Chatbots und Frage-Antwort-Systeme zu betreiben.
Attu Web UI
Sammlungen verwalten, Abfragen ausführen und den Cluster-Zustand über eine integrierte browserbasierte Verwaltungskonsole überwachen.
Mehrsprachige SDKs
Offizielle Clients für Python, Java, Go und Node.js sowie REST- und gRPC-APIs integrieren sich in jeden AI-Stack.
Warum Sie Milvus auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.