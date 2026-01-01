Milvus ist die weltweit beliebteste Open-Source-Vektordatenbank, die speziell für die Speicherung und Suche hochdimensionaler Einbettungen entwickelt wurde, die von Machine-Learning-Modellen generiert werden. Sie unterstützt HNSW-, IVF- und DiskANN-Indizes, hybride dichte und dünnbesetzte Vektorsuche und verarbeitet Milliarden von Vektoren, wobei eine Abfragelatenz im Sub-Millisekundenbereich beibehalten wird. Diese Vorlage stellt den vollständigen Milvus-Stack mit etcd für Metadaten, MinIO für Objektspeicher und der Attu Web-UI für die visuelle Verwaltung bereit.

Das Hosten von Milvus auf Ihrem eigenen VPS hält proprietäre Einbettungen und sensible Benutzerdaten innerhalb Ihrer Infrastruktur, bietet dedizierten Arbeitsspeicher und CPU für indexlastige KI-Workloads und eliminiert die Kosten pro Abfrage von verwalteten Vektordatenbankdiensten.