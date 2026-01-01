GNS3 (Graphical Network Simulator-3) ist eine Open-Source-Netzwerkemulationsplattform, der Netzwerktechniker, Studenten und Zertifizierungstrainer weltweit vertrauen. Sie ermÃ¶glicht es Ihnen, komplexe Multi-Vendor-Netzwerktopologien unter Verwendung echter Cisco IOS-, Juniper- und anderer Hersteller-Images zusammen mit leichtgewichtigen virtuellen Appliances zu erstellen, alles ohne physische Hardware.

Der Betrieb des GNS3 Servers auf einem VPS hÃ¤lt Ihr Labor persistent und von jedem Browser aus zugÃ¤nglich. Projekte, GerÃ¤te-Images und Topologien werden auf dauerhaften benannten Volumes gespeichert, sodass Ihre Arbeit Container-Neustarts Ã¼bersteht. Die gebÃ¼ndelte Web-BenutzeroberflÃ¤che verbindet sich direkt mit der Server-API auf Port 3080 und bietet Ihnen einen vollstÃ¤ndigen Drag-and-Drop-Topologie-Editor von jedem Browser auf jedem GerÃ¤t aus.