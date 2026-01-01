GNS3 Server mit 1-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source-Netzwerktopologie-Emulator mit einer browserzugÃ¤nglichen OberflÃ¤che zum Entwerfen und Simulieren virtueller Netzwerklabore.
WÃ¤hlen Sie einen VPS-Plan fÃ¼r GNS3 Server
Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit GNS3 Server erstellen kÃ¶nnen
GNS3 (Graphical Network Simulator-3) ist eine Open-Source-Netzwerkemulationsplattform, der Netzwerktechniker, Studenten und Zertifizierungstrainer weltweit vertrauen. Sie ermÃ¶glicht es Ihnen, komplexe Multi-Vendor-Netzwerktopologien unter Verwendung echter Cisco IOS-, Juniper- und anderer Hersteller-Images zusammen mit leichtgewichtigen virtuellen Appliances zu erstellen, alles ohne physische Hardware.
Der Betrieb des GNS3 Servers auf einem VPS hÃ¤lt Ihr Labor persistent und von jedem Browser aus zugÃ¤nglich. Projekte, GerÃ¤te-Images und Topologien werden auf dauerhaften benannten Volumes gespeichert, sodass Ihre Arbeit Container-Neustarts Ã¼bersteht. Die gebÃ¼ndelte Web-BenutzeroberflÃ¤che verbindet sich direkt mit der Server-API auf Port 3080 und bietet Ihnen einen vollstÃ¤ndigen Drag-and-Drop-Topologie-Editor von jedem Browser auf jedem GerÃ¤t aus.
Wichtige Funktionen von GNS3 Server
Multi-Anbieter-Emulation
FÃ¼hren Sie echte Cisco IOS-, Juniper- und andere Hersteller-Images neben Open-Source-Appliances in derselben Topologie ohne physische Hardware aus.
Browser-zugÃ¤ngliche BenutzeroberflÃ¤che
Die gebÃ¼ndelte WeboberflÃ¤che bietet einen Drag-and-Drop-Topologie-Designer, der von jedem Browser aus zugÃ¤nglich ist, ohne dass ein Desktop-Client erforderlich ist.
Dauerhafter Laborspeicher
Projekte, Appliance-Images und Topologie-Dateien werden in benannten Volumes gespeichert, damit Ihre Arbeit Ã¼ber Container-Neustarts und Upgrades erhalten bleibt.
REST API
Eine dokumentierte REST-API auf Port 3080 ermÃ¶glicht Ihnen die Automatisierung der Topologie-Bereitstellung, der Knotenverwaltung und der Labor-Lebenszyklus-Operationen aus Skripten oder CI-Pipelines.
GerÃ¤tebibliothek
Importieren Sie vorgefertigte Appliance-Vorlagen fÃ¼r Router, Switches, Firewalls und Linux-Hosts, um schnell realistische Laborumgebungen ohne manuelle Konfiguration zu erstellen.
VPCS- und Docker-Knoten
Integrierte schlanke VPCS-PC-Simulation und native Docker-Container-UnterstÃ¼tzung ermÃ¶glichen es Ihnen, End-Hosts und Anwendungsserver zu jeder Topologie hinzuzufÃ¼gen.
Warum Sie GNS3 Server auf Hostinger ausfÃ¼hren sollten
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und fÃ¼hren Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, Ã¼berwachen und stellen Sie Projekte mÃ¼helos bereit.
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfÃ¤ltig.
Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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