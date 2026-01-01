Koillection mit 1-Klick-Installation bereitstellen.
Selbstgehosteter Sammlungsmanager, um jede Art von physischer oder digitaler Sammlung zu organisieren und zu katalogisieren.
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Was Sie mit Koillection erstellen können
Koillection ist eine selbst gehostete Sammlungsverwaltungsanwendung, mit der Sie alles katalogisieren können – Bücher, Schallplatten, Videospiele, Briefmarken, Sammelkarten oder jede andere Sammlung, die Sie pflegen. Im Gegensatz zu cloudbasierten Katalogisierungsdiensten läuft Koillection vollständig auf Ihrem eigenen Server, wodurch Ihre Sammlungsdaten privat und unter Ihrer vollständigen Kontrolle bleiben.
Auf Symfony aufgebaut und mit einer sauberen, responsiven Benutzeroberfläche ausgestattet, unterstützt Koillection benutzerdefinierte Metadatenfelder und Web-Scraper, sodass Sie Elemente mit genau den Informationen anreichern können, die für Ihren Sammlungstyp relevant sind. Eine vollständige REST-API ermöglicht die Integration mit externen Tools, und die Mehrsprachigkeitsunterstützung deckt standardmäßig über 11 Sprachen ab.
Wichtige Funktionen von Koillection
Beliebiger Sammlungstyp
Bücher, Spiele, Vinyl, Briefmarken oder andere Sammlerstücke katalogisieren, ohne an vorgefertigte Vorlagen gebunden zu sein.
Benutzerdefinierte Metadatenfelder
Definieren Sie die genauen Felder und die Datenstruktur, die Ihrer Sammlung entsprechen, anstatt sich an ein generisches Schema anzupassen.
Web-Scraper-Support
Metadaten automatisch von externen Websites abrufen, um Ihre Elemente mit Covern, Beschreibungen und Details anzureichern.
REST API-Zugriff
Stellen Sie Ihre Sammlungsdaten über eine vollständige REST-API bereit, was die Integration mit benutzerdefinierten Apps oder Automatisierungsworkflows ermöglicht.
Mehrsprachige Schnittstelle
Nutzen Sie Koillection in Ihrer eigenen Sprache — über 11 Sprachen werden unterstützt, wobei Englisch und Französisch vollständig abgedeckt sind.
Warum Sie Koillection auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
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