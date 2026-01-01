Koillection ist eine selbst gehostete Sammlungsverwaltungsanwendung, mit der Sie alles katalogisieren können – Bücher, Schallplatten, Videospiele, Briefmarken, Sammelkarten oder jede andere Sammlung, die Sie pflegen. Im Gegensatz zu cloudbasierten Katalogisierungsdiensten läuft Koillection vollständig auf Ihrem eigenen Server, wodurch Ihre Sammlungsdaten privat und unter Ihrer vollständigen Kontrolle bleiben.

Auf Symfony aufgebaut und mit einer sauberen, responsiven Benutzeroberfläche ausgestattet, unterstützt Koillection benutzerdefinierte Metadatenfelder und Web-Scraper, sodass Sie Elemente mit genau den Informationen anreichern können, die für Ihren Sammlungstyp relevant sind. Eine vollständige REST-API ermöglicht die Integration mit externen Tools, und die Mehrsprachigkeitsunterstützung deckt standardmäßig über 11 Sprachen ab.