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Gamifizierte Produktivitäts-App, die Gewohnheiten, tägliche Aufgaben und To-Dos in ein RPG-Abenteuer mit Charakterentwicklung und sozialen Quests verwandelt.

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Alle Pläne werden im Voraus bezahlt. Die monatliche Rate entspricht dem Gesamtpreis des Plans geteilt durch die Anzahl der Monate in Ihrem Plan.

Was Sie mit Habitica erstellen können

Habitica verwandelt Produktivität in ein Rollenspiel, bei dem das Erledigen von Aufgaben aus der realen Welt Ihren Charakter auflevelt, Gold verdient und Ausrüstung freischaltet. Erstellen Sie Gewohnheiten, um wiederkehrende Verhaltensweisen zu verfolgen, tägliche Aufgaben für solche, die jeden Tag zurückgesetzt werden, und To-Dos für einmalige Ziele. Wenn Sie eine davon verpassen, kostet das Ihren Avatar Gesundheit, was durch Spielmechaniken eine echte Verantwortlichkeit schafft.

Soziale Funktionen ermöglichen es Ihnen, Gilden beizutreten, an Herausforderungen teilzunehmen und Gruppenquests durchzuführen, bei denen Teams Monster besiegen, indem sie gemeinsam Aufgaben erledigen. Self-Hosting auf Ihrem eigenen VPS hält alle Gewohnheitsdaten, den Charakterfortschritt und die soziale Historie unter Ihrer Kontrolle, ohne auf den öffentlichen Service angewiesen zu sein.

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Was Sie mit {name} erstellen können

Wichtige Funktionen von Habitica

Rollenspielaufgabenverwaltung

Sammeln Sie Erfahrung, Gold und Ausrüstung, indem Sie echte Aufgaben erledigen — werten Sie Ihren Charakter auf die gleiche Weise auf, wie Sie Ihre Gewohnheiten verbessern.

Gewohnheiten und Tägliches

Verfolgen Sie wiederholbare Verhaltensweisen mit Gewohnheiten und legen Sie wiederkehrende Aufgaben fest, die sich täglich zurücksetzen, mit Gesundheitsstrafen für verpasste Einträge.

Party-Quests

Verbünden Sie sich mit Freunden oder Kollegen, um gemeinsam Monster zu besiegen – jede erledigte Aufgabe fügt Schaden zu, wodurch Gruppenverantwortung wirklich Spaß macht.

Klassensystem

Schalten Sie die Klassen Krieger, Magier, Schurke oder Heiler auf Level 10 frei, jede mit einzigartigen Fähigkeiten, die verschiedene Produktivitätsstile ergänzen.

Benutzerdefinierte Belohnungen

Schaffen Sie persönliche Anreize, die an die Aufgabenerledigung geknüpft sind – nutzen Sie verdientes Gold, um reale Belohnungen freizuschalten, die Sie selbst definieren.

Warum Sie Habitica auf Hostinger ausführen sollten

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Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

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Maxim Shishkin
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Sylvain
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Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.

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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.

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