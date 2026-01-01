Habitica verwandelt Produktivität in ein Rollenspiel, bei dem das Erledigen von Aufgaben aus der realen Welt Ihren Charakter auflevelt, Gold verdient und Ausrüstung freischaltet. Erstellen Sie Gewohnheiten, um wiederkehrende Verhaltensweisen zu verfolgen, tägliche Aufgaben für solche, die jeden Tag zurückgesetzt werden, und To-Dos für einmalige Ziele. Wenn Sie eine davon verpassen, kostet das Ihren Avatar Gesundheit, was durch Spielmechaniken eine echte Verantwortlichkeit schafft.

Soziale Funktionen ermöglichen es Ihnen, Gilden beizutreten, an Herausforderungen teilzunehmen und Gruppenquests durchzuführen, bei denen Teams Monster besiegen, indem sie gemeinsam Aufgaben erledigen. Self-Hosting auf Ihrem eigenen VPS hält alle Gewohnheitsdaten, den Charakterfortschritt und die soziale Historie unter Ihrer Kontrolle, ohne auf den öffentlichen Service angewiesen zu sein.