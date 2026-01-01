Habitica mit 1 Klick bereitstellen.
Gamifizierte Produktivitäts-App, die Gewohnheiten, tägliche Aufgaben und To-Dos in ein RPG-Abenteuer mit Charakterentwicklung und sozialen Quests verwandelt.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Habitica erstellen können
Habitica verwandelt Produktivität in ein Rollenspiel, bei dem das Erledigen von Aufgaben aus der realen Welt Ihren Charakter auflevelt, Gold verdient und Ausrüstung freischaltet. Erstellen Sie Gewohnheiten, um wiederkehrende Verhaltensweisen zu verfolgen, tägliche Aufgaben für solche, die jeden Tag zurückgesetzt werden, und To-Dos für einmalige Ziele. Wenn Sie eine davon verpassen, kostet das Ihren Avatar Gesundheit, was durch Spielmechaniken eine echte Verantwortlichkeit schafft.
Soziale Funktionen ermöglichen es Ihnen, Gilden beizutreten, an Herausforderungen teilzunehmen und Gruppenquests durchzuführen, bei denen Teams Monster besiegen, indem sie gemeinsam Aufgaben erledigen. Self-Hosting auf Ihrem eigenen VPS hält alle Gewohnheitsdaten, den Charakterfortschritt und die soziale Historie unter Ihrer Kontrolle, ohne auf den öffentlichen Service angewiesen zu sein.
Wichtige Funktionen von Habitica
Rollenspielaufgabenverwaltung
Sammeln Sie Erfahrung, Gold und Ausrüstung, indem Sie echte Aufgaben erledigen — werten Sie Ihren Charakter auf die gleiche Weise auf, wie Sie Ihre Gewohnheiten verbessern.
Gewohnheiten und Tägliches
Verfolgen Sie wiederholbare Verhaltensweisen mit Gewohnheiten und legen Sie wiederkehrende Aufgaben fest, die sich täglich zurücksetzen, mit Gesundheitsstrafen für verpasste Einträge.
Party-Quests
Verbünden Sie sich mit Freunden oder Kollegen, um gemeinsam Monster zu besiegen – jede erledigte Aufgabe fügt Schaden zu, wodurch Gruppenverantwortung wirklich Spaß macht.
Klassensystem
Schalten Sie die Klassen Krieger, Magier, Schurke oder Heiler auf Level 10 frei, jede mit einzigartigen Fähigkeiten, die verschiedene Produktivitätsstile ergänzen.
Benutzerdefinierte Belohnungen
Schaffen Sie persönliche Anreize, die an die Aufgabenerledigung geknüpft sind – nutzen Sie verdientes Gold, um reale Belohnungen freizuschalten, die Sie selbst definieren.
Warum Sie Habitica auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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