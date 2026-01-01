Para ist ein skalierbares Open-Source-Backend-Framework, das Objektpersistenz, Volltextsuche, Caching und Authentifizierung verwaltet, damit Entwickler sich auf die Erstellung ihrer Anwendung konzentrieren können, anstatt sich um die Infrastruktur zu kümmern. Es stellt alles über eine saubere JSON-REST-API bereit, die mit JWT-Tokens oder AWS Signature V4 gesichert ist und bereit ist, jedes Frontend, jede mobile App oder jeden Dienst zu bedienen.

Die Standardeinrichtung läuft vollständig eigenständig mit einer eingebetteten H2-Datenbank und Lucene-Suchmaschine – keine externe Datenbank erforderlich. Das Selbst-Hosting auf Ihrem VPS bietet Ihnen eine private Backend-API ohne Gebühren pro Anfrage, mit vollständiger Datenkontrolle und Unterstützung für Plugins, die PostgreSQL, MySQL, MongoDB oder Elasticsearch nach Bedarf einbinden können.