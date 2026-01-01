Tracearr mit 1-Klick-Installation bereitstellen.
Vereinheitlichtes Stream-Monitoring-Dashboard für Plex, Jellyfin und Emby mit Echtzeit-Analysen und Account-Sharing-Erkennung.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Tracearr erstellen können
Tracearr ist eine Open-Source-Überwachungsplattform, die Plex, Jellyfin und Emby in einem einzigen Dashboard zusammenführt. Verfolgen Sie aktive Streams in Echtzeit, überprüfen Sie die vollständige Sitzungshistorie mit Geodaten und analysieren Sie Bibliotheksdaten – alles, ohne mehrere Tools gleichzeitig nutzen zu müssen.
Im Gegensatz zu Tautulli oder Jellystat funktioniert Tracearr gleichzeitig mit allen drei großen Medienservern. Die integrierte Engine zur Erkennung von Freigaben verwendet sechs Regeltypen – darunter unmögliche Reisen und Geräteleistung –, um verdächtige Kontoaktivitäten automatisch zu kennzeichnen und schützt so Ihren Server vor Missbrauch.
Wichtige Funktionen von Tracearr
Multi-Server-Dashboard
Verbinden Sie Plex, Jellyfin und Emby mit einer Oberfläche und überwachen Sie alle Server von einer einzigen Oberfläche aus.
Freigabe-Erkennung
Sechs Regeltypen — darunter unmögliche Reisen und gleichzeitige Stream-Limits — kennzeichnen und bewerten automatisch verdächtige Kontoaktivitäten.
Stream-Analyse
Sehen Sie, wer was, wann und auf welchem Gerät angesehen hat, mit Codec-Aufschlüsselungen, Transkodierungsraten und Bandbreitennutzung pro Sitzung.
Bibliothekseinblicke
Dedizierte Seiten für die Qualitätsverteilung, den Speicher-ROI, die Duplikaterkennung und Engagement-Metriken für Ihre gesamte Mediensammlung.
Echtzeit-Warnungen
Discord-Webhooks und benutzerdefinierte Benachrichtigungen werden sofort ausgelöst, wenn Freigaberegeln greifen oder die Nutzer-Vertrauenswerte sinken.
Datenimport
Migrieren Sie den bestehenden Wiedergabeverlauf von Tautulli oder Jellystat, damit Sie mit dem vollständigen Kontext beginnen und nicht mit einem leeren Blatt.
Warum Sie Tracearr auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
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