Tracearr ist eine Open-Source-Überwachungsplattform, die Plex, Jellyfin und Emby in einem einzigen Dashboard zusammenführt. Verfolgen Sie aktive Streams in Echtzeit, überprüfen Sie die vollständige Sitzungshistorie mit Geodaten und analysieren Sie Bibliotheksdaten – alles, ohne mehrere Tools gleichzeitig nutzen zu müssen.

Im Gegensatz zu Tautulli oder Jellystat funktioniert Tracearr gleichzeitig mit allen drei großen Medienservern. Die integrierte Engine zur Erkennung von Freigaben verwendet sechs Regeltypen – darunter unmögliche Reisen und Geräteleistung –, um verdächtige Kontoaktivitäten automatisch zu kennzeichnen und schützt so Ihren Server vor Missbrauch.