Documenso mit 1 Klick bereitstellen.
Open-Source-Plattform fÃ¼r rechtsverbindliche digitale Dokumentensignaturen mit vollstÃ¤ndiger Datenhoheit.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Documenso erstellen kÃ¶nnen
Documenso ist eine Open-Source-Alternative zu DocuSign, entwickelt fÃ¼r Organisationen, die sichere, rechtsverbindliche digitale Signaturen benÃ¶tigen, ohne die Kontrolle Ã¼ber sensible Dokumente an einen Drittanbieter-SaaS-Anbieter abzugeben. Es unterstÃ¼tzt Mehrparteien-Signatur-Workflows, Dokumentvorlagen und umfassende Audit-Trails, mit einer Ã¼bersichtlichen BenutzeroberflÃ¤che, die fÃ¼r Rechts-, Personal- und Finanzteams geeignet ist.
Das Selbsthosten von Documenso auf Ihrem VPS hÃ¤lt jedes Dokument, jede Signatur und jeden Audit-Eintrag auf Ihrer eigenen Infrastruktur. Es fallen keine GebÃ¼hren pro Dokument an, keine vom Anbieter auferlegten Speicherbegrenzungen und kein Risiko der Datenexposition durch eine gemeinsame Plattform. Lokale Zertifikatsverwaltung und konfigurierbares SMTP stellen sicher, dass der Signaturprozess vollstÃ¤ndig unter Ihrer Kontrolle bleibt.
Wichtige Funktionen von Documenso
Mehrparteien-Unterzeichnung
Leiten Sie Dokumente an mehrere Unterzeichner in sequenzieller oder paralleler Reihenfolge weiter und verfolgen Sie den Abschlussstatus in Echtzeit.
Umfassende Audit-Trails
Jede Aktion wird mit Zeitstempeln und IP-Adressen protokolliert, wodurch die fÃ¼r rechtliche und Compliance-Zwecke erforderliche Beweiskette entsteht.
Dokumentvorlagen
Speichern Sie hÃ¤ufig verwendete Dokumentstrukturen als Vorlagen, um wiederkehrende Signatur-Workflows wie VertrÃ¤ge und NDAs zu beschleunigen.
Lokale Zertifikatssignierung
Dokumente werden mithilfe eines lokal verwalteten Zertifikats signiert, wodurch der kryptografische Prozess vollstÃ¤ndig innerhalb Ihrer Infrastruktur verbleibt.
E-Mail-Benachrichtigungen
Automatisierte Erinnerungen und Statusaktualisierungen halten alle Beteiligten ohne manuelle Nachverfolgung durch die Dokumentenversender auf dem Laufenden.
Warum Sie Documenso auf Hostinger ausfÃ¼hren sollten
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und fÃ¼hren Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, Ã¼berwachen und stellen Sie Projekte mÃ¼helos bereit.
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos lÃ¤uft. Wann immer ich Hilfe benÃ¶tigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfÃ¤ltig.
Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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