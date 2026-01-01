Documenso ist eine Open-Source-Alternative zu DocuSign, entwickelt fÃ¼r Organisationen, die sichere, rechtsverbindliche digitale Signaturen benÃ¶tigen, ohne die Kontrolle Ã¼ber sensible Dokumente an einen Drittanbieter-SaaS-Anbieter abzugeben. Es unterstÃ¼tzt Mehrparteien-Signatur-Workflows, Dokumentvorlagen und umfassende Audit-Trails, mit einer Ã¼bersichtlichen BenutzeroberflÃ¤che, die fÃ¼r Rechts-, Personal- und Finanzteams geeignet ist.

Das Selbsthosten von Documenso auf Ihrem VPS hÃ¤lt jedes Dokument, jede Signatur und jeden Audit-Eintrag auf Ihrer eigenen Infrastruktur. Es fallen keine GebÃ¼hren pro Dokument an, keine vom Anbieter auferlegten Speicherbegrenzungen und kein Risiko der Datenexposition durch eine gemeinsame Plattform. Lokale Zertifikatsverwaltung und konfigurierbares SMTP stellen sicher, dass der Signaturprozess vollstÃ¤ndig unter Ihrer Kontrolle bleibt.