Manyfold mit 1-Klick-Installation bereitstellen.
Selbst gehostetes Verwaltungstool fÃ¼r digitale Assets zum Organisieren, Taggen und Anzeigen Ihrer Bibliothek fÃ¼r 3D-Druckmodelle.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Manyfold erstellen kÃ¶nnen
Manyfold ist ein Open-Source Digital Asset Manager, der speziell fÃ¼r 3D-Druck-Enthusiasten und Maker entwickelt wurde, die wachsende Sammlungen von STL-, 3MF- und anderen Modelldateien organisieren mÃ¼ssen. Im Gegensatz zu generischen Dateimanagern versteht Manyfold 3D-Dateien nativ, generiert Miniaturansichten und interaktive Vorschauen, verfolgt Ersteller und Lizenzen und gruppiert zusammengehÃ¶rige Teile zu logischen Modellen mit Tags, Beschreibungen und benutzerdefinierten Metadaten.
Wenn Sie Manyfold auf Ihrem VPS ausfÃ¼hren, behalten Sie Tausende von kostenpflichtigen und kostenlosen Modellen, die Sie von Websites wie MakerWorld, Printables und Thingiverse sammeln, unter Ihrer vollstÃ¤ndigen Kontrolle. Eine fÃ¶derierte ActivityPub-Schicht ermÃ¶glicht es Ihnen, Sammlungen mit anderen Makern zu teilen, ohne Ihre Bibliothek einem geschlossenen Marktplatz zu Ã¼berlassen.
Wichtige Funktionen von Manyfold
Interaktive 3D-Vorschauen
STL, 3MF, OBJ und andere Formate direkt im Browser drehen und inspizieren, ohne einen Slicer herunterzuladen oder zu Ã¶ffnen.
Intelligente Verschlagwortung und Metadaten
Organisieren Sie Modelle mit hierarchischen Tags, Erstellern, Lizenzen und benutzerdefinierten Feldern, damit Ihre Bibliothek mit ihrem Wachstum durchsuchbar bleibt.
Mehrbenutzersammlungen
Teilen Sie Bibliotheken mit Familienmitgliedern oder Vereinsmitgliedern mithilfe detaillierter Benutzerberechtigungen und rollenbasierter Zugriffskontrollen.
FÃ¶derierte Freigabe
Folgen Sie anderen Manyfold-Instanzen Ã¼ber ActivityPub, um Modelle zu entdecken und auszutauschen, ohne von einem zentralen Marktplatz abhÃ¤ngig zu sein.
OIDC Single Sign-On
Verbinden Sie Manyfold mit Authentik, Keycloak oder einem beliebigen OIDC-Anbieter, um die Authentifizierung in Ihrem selbst gehosteten Stack zu zentralisieren.
Automatisches Bibliotheksscannen
Legen Sie Ordner mit bestehenden Modellen in das Speichervolumen ab, und Manyfold importiert, dedupliziert und indiziert sie sofort.
Warum Sie Manyfold auf Hostinger ausfÃ¼hren sollten
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und fÃ¼hren Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, Ã¼berwachen und stellen Sie Projekte mÃ¼helos bereit.
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos lÃ¤uft. Wann immer ich Hilfe benÃ¶tigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger lÃ¤uft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persÃ¶nlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so ðŸš€
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfÃ¤ltig.
Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestÃ¼rzt.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich groÃŸartigen VPS-Konfigurationen und PreisplÃ¤nen.