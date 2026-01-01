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Alle Pläne werden im Voraus bezahlt. Die monatliche Rate entspricht dem Gesamtpreis des Plans geteilt durch die Anzahl der Monate in Ihrem Plan.

Was Sie mit Apache ShenYu erstellen können

Apache ShenYu ist ein Open-Source, Java-natives API-Gateway, das für Microservice-Umgebungen entwickelt wurde, die hohen Durchsatz und geringe Latenz erfordern. Es fungiert als einheitlicher Einstiegspunkt für Routing, Protokollkonvertierung und Traffic-Governance über Dienste hinweg, die auf Apache Dubbo, Spring Cloud, gRPC, SOFA, WebSocket und mehr basieren. Eine Hot-Swap-fähige Plugin-Architektur ermöglicht es Ihnen, Traffic-Kontrollrichtlinien – Ratenbegrenzung, Authentifizierung, WAF, Circuit Breaking – zu aktivieren oder zu deaktivieren, ohne das Gateway neu starten zu müssen.

Die gebündelte Admin-Konsole bietet Ihrem Team Echtzeit-Transparenz und dynamische Kontrolle über Routing-Regeln, Selektoren und Systemberechtigungen über ein Browser-basiertes Dashboard. Das Selbst-Hosting von ShenYu auf Ihrem eigenen VPS hält den API-Traffic innerhalb Ihrer Infrastruktur, eliminiert Cloud-Egress-Kosten pro Anfrage und ermöglicht es Ihnen, Governance-Richtlinien durchzusetzen, ohne von einem verwalteten API-Gateway-Dienst abhängig zu sein.

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Was Sie mit {name} erstellen können

Wichtige Funktionen von Apache ShenYu

Hot-Swap-fähige Plugins

Verkehrs-Plugins aktivieren, deaktivieren oder neu konfigurieren — Ratenbegrenzung, Authentifizierung, WAF und mehr — zur Laufzeit, ohne das Gateway neu zu starten oder den Live-Verkehr zu unterbrechen.

Multiprotokoll-Unterstützung

Proxy-Anfragen über Apache Dubbo, Spring Cloud, gRPC, SOFA, TARS, WebSocket und MQTT von einem einzigen Gateway-Einstiegspunkt aus.

Dynamische Verkehrssteuerung

Definieren Sie Routing-Selektoren und -Regeln über die Admin-Benutzeroberfläche, die sofort wirksam werden, wodurch Betriebsteams eine präzise Kontrolle darüber erhalten, welcher Upstream jede Anfrage empfängt.

Integrierte Beobachtbarkeit

Verteiltes Tracing, Metrikexport und Integrationen für strukturiertes Logging bieten Ihnen End-to-End-Transparenz bezüglich der API-Latenz und Fehlerraten über alle Proxy-Dienste hinweg.

OAuth 2.0 und JWT Authentifizierung

Sichern Sie APIs mit OAuth 2.0, JWT-Token-Validierung oder benutzerdefinierter Signaturprüfung auf der Gateway-Schicht, bevor Anfragen Ihre Backend-Dienste erreichen.

Warum Sie Apache ShenYu auf Hostinger ausführen sollten

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Maxim Shishkin
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