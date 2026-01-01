MySQL ist die weltweit am weitesten verbreitete relationale Open-Source-Datenbank, der als Datenschicht hinter unzähligen Websites, SaaS-Produkten und Geschäftsanwendungen vertraut wird. Sie kombiniert volle ACID-Konformität durch die InnoDB-Speicher-Engine mit bewährter Replikation, einem ausgereiften SQL-Dialekt und umfassender Treiberunterstützung für jede wichtige Programmiersprache, sodass die Anwendungen und Frameworks, die Sie bereits verwenden, ohne Änderungen damit verbunden werden können.

Der Betrieb von MySQL auf Ihrem eigenen VPS bietet Ihnen dedizierte CPU, Arbeitsspeicher und Festplattenspeicher für Ihre Abfragen, vollständige Kontrolle über Konfiguration und Optimierung sowie einen einzigen gemeinsam genutzten Datenbankserver für alle Ihre Anwendungen – ohne die wiederkehrenden Gebühren und Ressourcenbeschränkungen von verwalteten Datenbankdiensten.