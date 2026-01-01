Trino mit 1-Klick-Installation bereitstellen.
Schnelle, verteilte SQL-Abfrage-Engine zum Ausführen föderierter Analysen über Data Lakes, Data Warehouses und operationale Datenbanken.
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Was Sie mit Trino erstellen können
Trino ist eine hochleistungsfähige, verteilte SQL-Abfrage-Engine, die ursprünglich bei Facebook als Presto entwickelt wurde und nun von der Trino Software Foundation gepflegt wird. Sie ermöglicht Analysten und Ingenieuren, interaktive ANSI-SQL-Abfragen über heterogene Datenquellen hinweg auszuführen – Objektspeicher, relationale Datenbanken, Message Broker und Suchindizes – und diese zu verbinden und zu aggregieren, als ob sie in einem einzigen Data Warehouse lägen, ohne ETL oder Datenverschiebung.
Das Selbst-Hosting von Trino auf Ihrem VPS bietet Datenteams eine föderierte Abfrageschicht, die sie vollständig kontrollieren können, ohne Abfragegebühren pro Abfrage und ohne Anbieterbindung. Die gebündelte Web-Benutzeroberfläche zeigt laufende Abfragen, die Auslastung der Worker und Ausführungspläne an, sodass Operatoren die Leistung debuggen und Cluster-Ressourcen direkt über den Browser optimieren können.
Wichtige Funktionen von Trino
Föderierte SQL-Abfragen
Verbinden Sie Dutzende von Datenquellen über steckbare Konnektoren und führen Sie sie in einer einzigen ANSI-SQL-Anweisung zusammen, ohne Staging oder ETL.
Massiv parallele Engine
Vektorisierte In-Memory-Ausführung und adaptive Abfrageplanung liefern interaktive Latenz auf Terabyte-großen Data Lakes und Warehouses.
Umfassender Konnektorenkatalog
Offizielle Konnektoren für Iceberg, Delta Lake, Hudi, Hive, PostgreSQL, MySQL, MongoDB, Kafka, Elasticsearch, Cassandra und mehr.
Integrierte Web-Konsole
Browserbasierte Benutzeroberfläche zeigt laufende und abgeschlossene Abfragen, den Zustand der Worker, Metriken auf Stufenebene und Ausführungspläne für schnelles Performance-Debugging.
ANSI SQL mit Erweiterungen
Vollständiges Standard-SQL mit Fensterfunktionen, lateralen Joins, Arrays, Maps, JSON, geospatialen Typen und benutzerdefinierten Funktionen.
JDBC, ODBC und Python
Drop-in-Treiber und -Clients verbinden BI-Tools wie Tableau, Superset und Metabase sowie Data-Science-Notebooks und ETL-Pipelines.
Warum Sie Trino auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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